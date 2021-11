Německo zaznamenalo bezmála 64.000 nových případů koronaviru

Berlín - Německo za posledních 24 hodin zaznamenalo bezmála 64.000 nových případů koronavirové nákazy. Ukázaly to údaje Institutu Roberta Kocha (RKI) z dnešního rána. Jedná se o jeden z nejvyšších denních přírůstků od začátku epidemie, přes 60.000 pozitivních testů zaznamenal RKI poprvé ve středu. Sedmidenní počet nových případů nákazy na 100.000 obyvatel vzrostl na 362, před týdnem to bylo 277, uvedla agentura DPA.

Šéf RKI Lothar Wieler dnes agentuře DPA řekl, že koronavirová nákaza se v Německu bude dále šířit, pokud se více lidí nenechá naočkovat proti covidu-19. Podle Wielera je také nutné snížit počet kontaktů na osobu. Proto vyzval k zrušení akcí s velkým počtem účastníků. "Další průběh zimy velmi závisí na tom, co se stane nyní," uvedl Wieler.

RKI již dříve poukázal, že proočkovanost mezi lidmi ve věku 12 až 59 let by měla dosáhnout 85 procent a u lidí starších 60 let pak 90 procent. Dokončené očkování má v Německu nyní zhruba 68 procent lidí.

V Německu, kde žije 83 milionů lidí, se koronavirová nákaza prokázala od začátku epidemie u 5,3 milionu lidí. Údaj je zřejmě podhodnocený, protože zdravotní úřady nezachytily všechny případy nákazy. V souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo bezmála 99.000 lidí, z nichž 248 za posledních 24 hodin.