Německo zavede kontroly na hranici s pěti sousedními zeměmi

Berlín - Kvůli šíření nového typu koronaviru zavede Německo v pondělí v 08:00 SEČ kontroly na svých hranicích s pěti sousedními zeměmi: Francií, Rakouskem, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil německý ministr vnitra Horst Seehofer. Kontroly na hranicích s ostatními sousedy, tedy Nizozemskem, Polskem a Českem, se podle něj zatím nechystají. Hranice s Německem už o víkendu uzavřely Česko, Polsko a Dánsko.

"Pro cestující bez pádného důvodu bude platit, že nebudou smět do země vstoupit," uvedl Seehofer na tiskové konferenci. Opatření, na kterém se dohodla kancléřka Angela Merkelová s ministry zdravotnictví a vnitra a premiéry dotčených spolkových zemí, Německo podle Seehofera přijalo kvůli "rychlému a agresivnímu" postupu koronaviru. "Musíme vycházet z toho, že vrcholu tohoto vývoje jsme ještě nedosáhli," uvedl ministr.

Seehofer zdůraznil, že němečtí občané budou mít "samozřejmě právo" do Německa vstoupit. V případě, že budou v podezření z nakažení koronavirem, budou muset do karantény.

Kontroly na hranicích, které bude provádět spolková policie, se podle ministra vnitra nedotkne dopravy zboží. Hranice budou moci dál překračovat i lidé, kteří v některé ze sousedních zemí pracují. Do země budou kromě německých občanů moci také lidé, kteří mají v zemi trvalý pobyt. "Nezavíráme hranice. To dělá Severní Korea. My na hranicích kontrolujeme, to je něco jiného," zdůraznil ředitel spolkové policie Dieter Romann.

Na dotaz novinářů Seehofer uvedl, že Německo se rozhodlo kontroly zavést na hranicích se zeměmi, kde je nebezpečí rozšíření koronaviru největší. Nevyloučil ale, že by kontroly mohlo zavést i v případě zbylých tří zemí, tedy Nizozemska, Polska a Česka.

Polsko a Česko nicméně už své hranice s Německem zavřely. Varšava s platností ode dneška zavedla hraniční kontroly na 58 přechodech včetně těch s Německem a Českem. Hranice s Německem a Rakouskem uzavřelo od soboty také Česko. Od sobotního poledne uzavřelo své hranice rovněž Dánsko, které s Německem sousedí na jihu.

V reakci na německé opatření oznámila Francie, že na hranici s Německem rovněž zpřísní kontroly. Ministerstvo vnitra nicméně zdůraznilo, že se nejedná o uzavření hranice.

Seehofer potvrdil dnešní informaci listu Bild, že k opatření Německo přistoupilo nejen ve snaze omezit šíření viru, ale také kvůli možným "nájezdům" sousedů do německých obchodů. Ve Francii jsou některé obchody uzavřené od půlnoci, v Rakousku se zavřou v úterý, a Berlín se tak obával, že by občané těchto zemí mohli vykupovat zboží v německých obchodech.

Podle posledních oficiálních údajů ze soboty se v Německu novým typem koronaviru nakazilo 3800 lidí. Nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, podlehlo osm osob.