Německo zavádí rozsáhlá omezení pro neočkované, očkování bude asi brzy povinné

Berlín - Neočkovaní lidé v Německu nově nebudou smět do volnočasových zařízení, jako jsou kina a divadla, a ani do obchodů s výjimkou supermarketů a drogerií. Dnes to po jednání se zemskými premiéry oznámila dosluhující konzervativní kancléřka Angela Merkelová. To rovněž souhlasila s požadavkem svého sociálnědemokratického nástupce Olafa Scholze, aby očkování proti nemoci covid-19 bylo od února v zemi povinné. Konečné slovo k povinnému očkování budou mít ale poslanci Spolkového sněmu. Merkelová také řekla, že platnost stávajících dvou dávek vakcín vyprší po devíti měsících, pokud lidé nedostanou třetí posilující dávku. V Německu testy za poslední den koronavirovou infekci prokázaly u dalších 73.209 lidí.

"Situace je vážná. Jsme na hranici vytížení nemocnic, museli jsme již začít s překládáním pacientů," řekla na úvod tiskové konference Merkelová. Uvedla, že zvládnutí současné čtvrté vlny pandemie se neobejde bez solidarity celé společnosti, základem je pak očkování. "Jeho platnost nebude věčná, po devíti měsících od druhé dávky skončí," řekla s tím, že bez třetí dávky boj s pandemií není možný.

Berlínský primátor Michael Müller varoval, že letošní zima by mohla být epidemicky zdaleka nejtvrdší. "Za většinu infekcí je zodpovědná skupina, která tvoří výraznou menšinu. Musíme proto reagovat," řekl Müller na adresu neočkovaných osob. Tito lidé podle něj nyní musí čelit omezením. "Od skutečné uzávěry jsme ale dalece vzdáleni," dodal.

Merkelová se rovněž přiklonila k povinnému očkování, které by Německo mohlo zavést od února 2022. Kancléřka uvedla, že do konce roku k této otázce vypracuje etická rada doporučení, aby následně mohli poslanci rozhodnout. Všeobecnou očkovací povinnost požaduje nejen Scholz, ale také bavorský premiér Markus Söder, který vede Křesťansko-sociální unii (CSU), sesterskou stranu kancléřčiny Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Na otázku novinářů, zda Merkelová osobně podporuje povinné očkování, kancléřka uvedla, že za nynější epidemické situace ano. "Pokud bych byla poslankyní, tak bych pro to ruku zvedla," řekla. Dosud prý doufala, že se lidé nechají vakcinovat dobrovolně. Také Scholz uvedl, že věřil ve větší pochopení veřejnosti. "Většina se ale naočkovat nechala," řekl Scholz. V Německu s 83 miliony obyvatel je dosud plně naočkováno 68,7 procent populace.

Od 1. února zavede povinné očkování Rakousko, kde bude omítačům hrozit pokuta v úhrnné výši až 7200 eur (téměř 185.000 korun). S pokutami a dalším postihem se počítá i v Německu, konkrétní suma ale známa není.

Merkelová, Scholz a zemští premiéři se dnes shodli na výrazných omezeních pro ty, kdo proti nemoci covid-19 nejsou očkovaní. Po překročení hranice 350 nových případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel se opatření dotknou i očkovaných a uzdravených, jejichž soukromé oslavy budou omezeny v interiérech na 50 účastníků a v exteriérech na 200. Neočkovaní se za takové situace mohou sejít jen s dvěma dalšími lidmi, se kterými nesdílí domácnost.

Nově za sedmidenní incidence přes 350 zavřou kluby a diskotéky. Školáci všech stupňů v celém Německu musí opět nosit roušky, což již v řadě spolkových zemí platí.

Zpřísněná omezení se týkají i velkých akcí, jako jsou například fotbalové zápasy. Vláda a spolkové země se shodly na snížení návštěvnické kapacity na 30 až 50 procent, v halách to bude nejvýše 5000 a v exteriérech 15.000 diváků. Vstup bude navíc povolen jen očkovaným a uzdraveným lidem, od kterých bude možné vyžadovat ještě dodatečný test, pokud se pro takové řešení pořadatelé či místní úřady rozhodnou.

Zemští premiéři se s vládou shodli i na úpravě protiepidemického zákona tak, aby spolkové země mohly samy zavádět dodatečná tvrdá opatření i po 15. prosinci, kdy skončí přechodné období. To začalo koncem listopadu, kdy vypršel epidemický stav celostátního významu, jak se nouzový stav v Německu nazývá. Hlavní slovo v zavádění protiepidemických opatřeních má nyní místo vlády parlament. Díky přechodnému období nyní v ohniscích v Sasku nebo Bavorsku platí pro neočkované noční zákaz vycházení.

Pro Merkelovou bylo dnešní zasedání se zemskými premiéry poslední, to další je plánováno na 9. prosince. O den dříve, tedy 8. prosince, Spolkový sněm zvolí Olafa Scholze kancléřem, který po 16 letech Merkelovou nahradí. Na otázku, zda Scholz boj s pandemií zvládne, odpověděla kancléřka, že nynější vicekancléř a budoucí šéf vlády může v tažení dobře pokračovat.

Scholz v posledních dnech představil, jak proti koronaviru hodlá jako budoucí šéf vlády postupovat. Do čela krizového štábu povolal generála a logistického experta Carstena Breuera a řekl také, že důraz bude klást na rychlé očkování. Jméno budoucího ministra zdravotnictví, který nahradí Jense Spahna, ale dosud neoznámil. Spekuluje se o zdravotnickém expertovi sociální demokracie (SPD) Karlu Lauterbachovi, jehož odbornost uznávají i konzervativci. Lauterbachovou hlavní nevýhodou podle německých médií je to, že není žena, proto se může stát obětí snahy postavit genderově vyvážený kabinet.

Německo hlásí 73.200 nově nakažených, sedmidenní incidence lehce klesla

V Německu testy za poslední den koronavirovou infekci prokázaly u dalších 73.209 lidí, před týdnem jich bylo skoro 76.000. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI). Takzvaná sedmidenní incidence, která udává počet nově nakažených na 100.000 obyvatel v týdenním úhrnu, k dnešku činí 439,2 a třetí den v řadě mírně klesla. Bavorský premiér Markus Söder přesto nevylučuje zavedení očkovací povinnosti i pro děti starší 12 let.

"O tom je třeba se bavit," řekl Söder na otázku jedné z divaček v debatě veřejnoprávní televizní stanice BR. Bylo by podle něj dobré, aby očkovací povinnost platila přinejmenším u těch, kde je očkovací látka už odzkoušená, tedy u osob nad 12 let.

Spolková republika zatím uvažuje o zavedení očkovací povinnosti pro dospělé. O rozšíření protikoronavirových opatření dnes bude Söder jednat i s dalšími zemskými premiéry, dosluhující kancléřkou Angelou Merkelovou a jejím nástupcem Olafem Scholzem. Nová omezení se budou týkat především neočkovaných. Ti budou mít zřejmě plošný zákaz vstupu do obchodů, výjimkou budou jen supermarkety, drogerie nebo lékárny. Takové podmínky už zavedlo více německých regionů.

Agentura DPA dnes upozornila, že současné oficiálně uváděné počty nakažených jsou nižší než ve skutečnosti, protože v některých regionech hygienici nové případy nestačí hlásit.

Za poslední den zemřelo 388 pacientů s koronavirovou infekcí, celková smrtelná bilance se tak zvýšila na 102.178. Od začátku nynější pandemie se v Německu, které má 83 milionů obyvatel, virem SARS-CoV-2 prokazatelně nakazilo skoro 5,98 milionu lidí. Jejich skutečný počet ale bude vyšší. Za uzdravené se považuje 4,98 milionu osob.

Sedmidenní incidence se na doposud nejvyšší hodnotu - 452,4 - dostala v pondělí, v úterý činila 452,2 a ve středu 442,9.