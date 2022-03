Německo vyzvalo své občany, aby zvážili odjezd z Ruska

Berlín - Německá vláda kvůli ruské invazi na Ukrajinu nově doporučuje německým občanům zvážit odjezd z Ruska, pokud jejich přítomnost v zemi není nezbytná. V dnes aktualizovaném seznamu cestovních doporučení to uvedlo německé ministerstvo zahraničí. Německo již o víkendu apelovalo na Němce, aby nutnost cest do Ruska přehodnotili. Pro cesty do jihoruských oblastí u hranic s Ukrajinou nadále platí varování.

"Pokud se nyní zdržujete v Ruské federaci, prověřte, zda je vaše přítomnost nezbytně nutná. Pokud ne, zvažte odjezd," uvádí ministerstvo zahraničí.

Úřad připomíná, že letecká doprava mezi Ruskem a evropskými zeměmi čelí kvůli vzájemné uzavírce vzdušného prostoru a pozastavení leteckého provozu aerolinkami stále větším omezením. "Od neděle 27. února platí zákaz vstupu ruských letadel do německého vzdušného prostoru," uvedlo ministerstvo.

O možnostech cest z Ruska se mají Němci informovat na webech leteckých společností, případně cestovních kancelářích. Berlín také doporučuje zaregistrovat se do systému ELEFAND, který je obdoba českého DROZDu. V případě mimořádných událostí tak domovské úřady mohou snáze své občany kontaktovat.

Podobná cestovní varování vydala řada evropských zemí. České ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany v Rusku a v Bělorusku, aby se kvůli aktuální situaci vrátili do vlasti.