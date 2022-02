Německo vysílá lodě a vojáky na Slovensko, Francie stíhačky a vojáky do Estonska

Berlín/Paříž - Německo v rámci posílení obrany východního křídla NATO vyšle vojáky na Slovensko. V rozhovoru s televizí ZDF to prohlásila německá ministryně obrany Christine Lambrechtová. Uvedla také, že Německo Slovákům pomůže s ochranou vzdušného prostoru. Mluvčí ministerstva obrany Christian Thiels dnes na tiskové konferenci řekl, že Německo také kvůli ruskému útoku na Ukrajinu vysílá na podporu východních členů Severoatlantické aliance korvetu, další vojenská loď vypluje do Středomoří.

"Angažujeme se na Slovensku," řekla Lambrechtová; podle ní Německo do země pod Tatrami vyšle rotu. Přesný počet německých vojáků nezmínila, ale rotu tvoří v průměru 150 mužů a žen ve zbrani. Lambrechtová vyslání vojáků oznámila po jednání se Slovenskem. Německo se podle ministerstva obrany na Slovensku zapojí nejen do vytvoření bojové skupiny, jako se tomu stalo v Litvě, ale také do protivzdušné obrany.

Agentura DPA uvedla, že německá armáda plánuje nasadit na Slovensku raketový systém Patriot, který poskytuje ochranu před leteckými i raketovými údery.

Činné je Německo i v námořní ochraně. Již v sobotu dopoledne vypluje z přístavu Wilhelmshaven korveta Erfurt, která se připojí k alianční námořní skupině SNMG 1. Tento svaz chrání námořní trasy v severním Atlantiku, Severním moři a v Baltu. Námořnictvo uvedlo, že Erfurt se původně měl vydat na libanonskou misi OSN, ale kvůli válce na Ukrajině a ohrožení východních členů aliance bude nasazen v Evropě.

Thiels dále řekl, že německá armáda nyní vyhodnotí, jak by Německo mohlo pomoci se vzdušnou obranou na východě Evropy. Ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že na ochranu vzdušného prostoru Rumunska vyčlenilo až šest stíhaček Eurofighter. Působit tam mají spolu s italskými leteckými silami.

Lambrechtová a také kancléř Olaf Scholz ve čtvrtek opakovaně ujišťovali, že na německou pomoc s obranou se mohou východní státy aliance plně spolehnout. Scholz v projevu k národu řekl, že Německo dobře rozumí současným obavám východního křídla NATO.

Německé ministerstvo obrany dnes upozornilo veřejnost, aby počítala se zvýšenou vojenskou přítomností. "Bundeswehr v současné době zvyšuje svou připravenost, což bude viditelné také ve veřejném prostoru," uvedlo. Podle ministerstva mohou vznikat dopravní problémy, protože armáda potřebuje mít přednostně pro vojenské účely k dispozici dopravní kapacity na vodě, na zemi i ve vzduchu.

Francie vysílá stíhačky a stovky vojáků jako posily pro NATO na východě

Francie se chystá vyslat čtyři stíhačky Mirage-2000 a 200 vojáků do Estonska jako posily pro jednotky Severoatlantické aliance v Pobaltí po ruské invazi na Ukrajinu. Paříž chce také urychlit přesun taktické skupiny 500 vojáků do Rumunska, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na Elysejský palác. V obou případech jde o reakci na ruskou invari na Ukrajinu.

Stanice BFMTV na svém webu uvedla, že 500 vojáků pravděpodobně s obrněnými vozidly AMX 10 a Griffons se má přesunout do Rumunska, které sousedí s Ukrajinou. A na počátku března by se dvě stovky vojáků horské pěchoty měly přemístit do Estonska, které sousedí s Ruskem a od Ukrajiny je odděleno Lotyšskem a Běloruskem. Francouzské letectvo má posílit obranu vzdušného prostoru nad Pobaltím čtyřmi stíhačkami Mirage 2000. Brzy má také začít mise dvou stíhaček Rafale, které za podpory tankovacích letounů budou trvale létat nad Evropskou unií, dodala stanice BFMTV.