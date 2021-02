Německo vrátilo od hranic s Českem a Tyrolskem téměř 16.000 lidí

Berlín - Německá policie v uplynulém týdnu vrátila od hranic s Českou republikou a rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko bezmála 16.000 lidí. Z nich více než 4500 se do Německa pokusilo vstoupit bez negativního testu na koronavirus. Podle informací deníku Bild am Sonntag bylo od 14. do 20. února při vjezdu do Německa zkontrolováno přes 104.000 osob.

Německá policie vracela z hranice také z důvodu absence dokladu o úspěšně provedené on-line registraci či proto, že lidé nespadali mezi skupiny s udělenou výjimkou pro vstup do země.

Vláda v Berlíně minulý týden označila Česko, Slovensko a většinu území rakouského Tyrolska za oblasti s vysokým výskytem koronavirových mutací. Zavedla také hraniční kontroly, kvůli nimž se na některých úsecích tvořily i mnohakilometrové kolony.

Od předchozí neděle mohou do země vstupovat pouze němečtí občané a cizinci s povolením k pobytu. Výjimku mají řidiči nákladních aut a pendleři pracující ve vybraných odvětvích, především ve zdravotnictví. Musejí se však prokázat koronavirovým testem starším ne více než 48 hodin.

Německý policejní prezident Dieter Romann vyjádřil spokojenost s tím, že podíl odmítnutých z hranice se od vyhlášení opatření postupně snižuje. Lidé si podle něj na kontroly zvykají a chovají se v souladu s pravidly.