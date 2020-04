Německo varuje před cestami do ciziny, Španělé hlasí rekordní počet uzdravených

Berlín/Madrid/Moskva - Ačkoli některé evropské země začínají uvolňovat opatření přijatá kvůli koronaviru, Německo dnes prodloužilo varování před cestami do zahraničí. Týká se to i Česka a platnost opatření potrvá do 14. června.

Německo varovalo před cestami už v březnu do konce dubna, nyní opatření prodlužuje do půlky června. Skoro polovina Němců podle průzkumu institutu YouGov nechce, aby byly pro letošní dovolené v cizině otevřeny hranice. Podpořilo by to jenom 13 procent lidí. Ministr vnitra Horst Seehofer chce dohodnout prodloužení hraničních kontrol s Rakouskem, Francií, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem do 15. května. Hraniční přechody s Českem a trojicí dalších sousedních zemí Německo nekontroluje, jsou tam jenom četnější hlídky.

Španělsko i Německo ohlásily denní nárůst počtu uzdravených lidí nakažených koronavirem - v Německu to bylo 3100 lidí, ve Španělsku dokonce 6399. Úmrtí na covid-19 ve srovnání s předchozím dnem v obou zemích přibylo - ve Španělsku o 24, v Německu o 39. Ze Španělska ale přišla dobrá zpráva týkající se reprodukčního čísla, které udává, kolik lidí nakazí jeden infikovaný člověk. Nyní je toto číslo nyní menší než 1. Vláda v úterý ve Španělsku ohlásila postupné uvolňování dosud velmi přísných omezení, jež jsou v platnosti od půlky března. První fáze má začít 4. května, o den dříve pak začne omezení mírnit sousední Portugalsko.

Evropská komise ve své nové zprávě konstatovala, že se kvůli koronaviru ekonomika v eurozóně téměř zastavila, přičemž největší propad připadá na sektor služeb. Dnes budou o oživení evropské ekonomiky mluvit eurokomisaři v rámci jednání o návrhu sedmiletého rozpočtu, s nímž má být spojen podpůrný fond požadovaný členskými zeměmi.

V Rusku se počet nakažených blíží 100.000, nově tam za den přibylo 5841 případů, co že méně než předchozí den. V zemi už zemřelo 972 lidí a prezident Vladimir Putin Rusy připravil v úterý na to, že vrchol epidemie ještě nenastal. Rusko proto do 11. května prodlužuje karanténní opatření.