Německo v květnu vykázalo poprvé od roku 1991 deficit zahraničního obchodu

Berlín - Německo v květnu poprvé od roku 1991 vykázalo měsíční deficit zahraničního obchodu, napsala s odvoláním na dnešní zprávu německého statistického úřadu Destatis agentura Bloomberg. Přispělo k tomu nečekané snížení vývozu způsobené slabší poptávkou v zemích Evropské unie. Podle sezonně přepočtených údajů činil deficit zahraničního obchodu jednu miliardu eur (24,7 miliardy Kč).

Ruská invaze na Ukrajinu a čínské protipandemické uzávěry způsobují chaos v mezinárodních dodavatelských řetězcích, což má značné dopady na německou ekonomiku zaměřenou na vývoz, poznamenal Bloomberg.

Export z Německa se v květnu oproti předchozímu měsíci snížil o půl procenta na 125,8 miliardy eur. Analytici dotazovaní agenturou Reuters přitom čekali, že vzroste o 0,9 procenta. Vývoz do unijních zemí se oproti dubnu 2022 snížil o 2,8 procenta.

Pokles vývozu by neměl být přeceňován, řekl hlavní ekonom VP Bank Thomas Gitzel. "Počet negativních zpráv však roste, a střízlivý pohled na čísla zanechává nepříjemný pocit," prohlásil nicméně.

Nejvíce německého exportu směřovalo v květnu do Spojených států, kam bylo meziměsíčně vyvezeno o 5,7 procenta více zboží v hodnotě 13,4 miliardy eur. Vývoz z Německa do Ruska se v květnu oproti předchozímu měsíci zvýšil o 29,4 procenta na jednu miliardu eur. V březnu se v důsledku přísných západních sankcí vůči Moskvě za její invazi na Ukrajinu propadl německý export do této země o 60 procent a v dubnu o 9,9 procenta.

Import výrazně překonal prognózy a meziměsíčně se zvýšil o 2,7 procenta na 126,7 miliardy eur. Nejvíce dovozu do Německa pocházelo v květnu z Číny. Dovezené čínské zboží v hodnotě 18 miliard eur představuje oproti předchozímu měsíci pokles o 1,6 procenta.