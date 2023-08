Německo usnadní budování solárních elektráren, výhody pocítí i domácnosti

Berlín - Německá vláda dnes schválila solární balíček, který domácnostem i podnikům usnadní provoz vlastních fotovoltaických elektráren. Cílem přijatého návrhu zákona, který musí ještě posoudit parlament a který by mohl platit od nového roku, je snížit byrokratickou zátěž.

"Pro budování solárních zdrojů energie potřebujeme rychlejší tempo a méně byrokracie, přesně to přináší solární balíček," řekl dnes o přijatém návrhu ministr hospodářství Robert Habeck. "Musíme tempo výstavby ztrojnásobit a do roku 2026 se dostat na cíl budování zdrojů o výkonu 22 gigawattů ročně. To je smělý plán, protože v loňském roce to bylo 7,5 gigawattu," dodal.

Pro běžné domácnosti bude nově výrazně snadnější uvést do provozu takzvanou balkonovou solární elektrárnu. Tato zařízení, která fungují po zapojení do elektrické zásuvky, je nyní nezbytné ohlásit dodavateli elektřiny a také Spolkové agentuře pro sítě, která je regulačním úřadem. Potřebná je také výměna starých elektroměrů za digitální. Podle nové úpravy postačí jen registrace balkonových panelů do databáze. Provozovat takovýto energetický zdroj bude přechodně možné i na staré nedigitální elektroměry, které v případě takzvaných přetoků vyrobené energie do rozvodné sítě umožňují zpětný chod počítadla.

Solární elektrárny pro balkony jsou v Německu populární, neboť dokáží pokrýt část okamžité energetické spotřeby domácnosti. Jejich pořízení je navíc finančně výhodné, neboť regiony poskytují dotace. Například v Berlíně je to 500 eur a v Sasku 300 eur. Nyní je povolený výkon takovýchto zařízení omezen na nejvýše 600 wattů, nově bude limit 800 wattů.

Solární balíček rovněž usnadňuje využívání společné fotovoltaiky v bytových domech a rozšíří se i možnosti budování solárních parků na zemědělské půdě.

Budování čistých zdrojů energie je jednou z priorit německé vlády, která chce do roku 2030 získávat 80 procent spotřeby Německa z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární a větrné elektrárny. V loňském roce to bylo 46 procent.