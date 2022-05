Německo Ukrajině dodá sedm samohybných houfnic, oznámila ministryně na Slovensku

Bratislava/Sliač - Německo dodá Ukrajině sedm samohybných houfnic PzH 2000. Oznámila to dnes podle agentury DPA německá ministryně obrany Christine Lambrechtová ve slovenské Sliači. Výcvik ukrajinských vojáků v používání těchto houfnic může začít v Německu už příští týden, dodala ministryně.

Lambrechtová novinářům řekla, že sedm německých houfnic posílí dodávku pěti těchto zbraní, které Ukrajině slíbilo Nizozemsko. Právě s nizozemskou kolegyní Kajsou Ollongrenovou a také se slovenským ministrem obrany Jaroslavem Naděm se německá ministryně setkala na středním Slovensku, kde se za účasti německých a nizozemských vojáků formuje pod českým velením mnohonárodní vojenská jednotka NATO v rámci posílení jeho východního křídla.

"Budeme dále podporovat Ukrajinu tím, že na Ukrajinu dodáme samohybní houfnice," řekla Lambrechtová na společné tiskové konferenci se svými kolegy z Nizozemska a Slovenska.

Německo a Nizozemsko v rámci zmíněného bojového uskupení umístilo na Slovensku systémy protivzdušné obrany Patriot. Bratislava podobný ruský systém S-300 darovala v dubnu Ukrajině. Podle Nadě by Slovensko mohlo darovat Kyjevu i jinou techniku, potřebovalo by za ni ale získat náhradu.

"Budeme hledat taková řešení, která pomohou Ukrajině co nejdříve. Slovenská republika ještě disponuje technikou, která by mohla být poskytnuta Ukrajině okamžitě. Můžeme se bavit například o bojových vozidlech pěchoty, nebo například o tancích T-72. Techniku můžeme zaměnit za jinou, která by byla k dispozici," řekl Naď.

Lambrechtová k tomu uvedla, že je třeba jednat velmi rychle a že sovětské zbraně lze efektivně využit na Ukrajině. Dodala, že Německo diskutuje s mnoha zeměmi o přesunu zbraní.

Podle slovenského listu Denník N má Bratislava zájem o získání použitých německých tanků výměnou za to, Slovensko svých 30 tanků T-72 ze sovětské éry dá Ukrajině. Tanky T-72 poslalo na Ukrajinu Polsko, podle dostupných informací také Česko a podobný krok chystá Slovinsko.

Německý tisk už na konci dubna informoval, že německá vláda o poskytnutí několika houfnic PzH 2000 Ukrajině uvažuje. Berlín dlouho dodávky těžkých zbraní Kyjevu odmítal, svůj postoj ale na konci dubna změnil po sílící kritice.

Samohybné houfnice PzH 2000, které jsou schopné zasáhnout cíle až ve vzdálenosti 40 kilometrů, patří mezi nejsilnější dělostřelecké zbraně německé armády. Jsou určeny k palebné podpoře pozemních vojsk, k boji s dělostřelectvem protivníka i k ničení obranných pozic protivníka. List Welt am Sonntag ale nedávno napsal, že ze 119 takových houfnic, kterými bundeswehr disponuje, jich je k nasazení připravených jen asi 40.

Bratislava už dříve začala s Kyjevem vyjednávat o dodávkách houfnic vlastní výroby Zuzana na Ukrajinu. Slovensko rovněž začalo opravovat ukrajinskou bojovou techniku.