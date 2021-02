Německo sjednotilo požadavek na doklad o důležitosti pendlerů

Berlín - Čeští pendleři budou muset v Německu předkládat při hraničních kontrolách potvrzení o důležitosti své profese od pátku, a to shodně v Sasku i v Bavorsku. Rozhodlo o tom německé ministerstvo vnitra, aby předešlo nejasnostem a nerovnému přístupu. Doklady o důležitosti žádalo od pendlerů Bavorsko již ode dneška, nově i na bavorsko-české stejně jako na sasko-české hranici bude až do čtvrtka policistům stačit od přeshraničních zaměstnanců pracovní smlouva.

Sasko původně dovolilo dojíždět jen českým přeshraničním pracovníkům ve zdravotnictví, pečovatelství a zemědělství. V úterý saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová oznámila, že výjimku rozšiřuje i o zaměstnané v energetice, vodohospodářství, informatice, dopravě, technických službách, potravinářství a v oborech souvisejících s farmacií.

Pendlerka Jana Borovková z Ústeckého kraje dnes ČTK řekla, že její zaměstnavatel o potvrzení o důležitosti profese ví. Jako potravinářský podnik o to požádal, měl by totiž spadat mezi vydané výjimky.

"Kolegové čekají, co jim kdy přijde. Já jim z domova sháním informace a pomáhám s povinnou registrací, a to jak těm, co zůstali doma, tak těm, co odjeli v sobotu do Německa," uvedla Borovková, která je na nemocenské. Německo totiž od každého bez výjimky vyžaduje vyplnit digitální formulář o vstupu do země.

Registrovat se podle Borovkové musí i ti, kteří patří mezi výjimky. "Pracovní smlouva a povolení úřadu o potřebnosti, to je to, nač čekají kolegové, jinak by museli po každém vstupu do karantény," řekla ČTK pendlerka.

Potvrzení pendlerům vydají saské okresní úřady na návrh zaměstnavatelů. Köppingová v úterý uvedla, že změnu nelze zavést ze dne na den, proto upřesní délku přechodného období, mohlo by však trvat do neděle. Saské ministerstvo sociálních věcí nyní ale uvádí, že skončí ve čtvrtek ve 24:00. Od pátku tak musí pendleři na hranicích předkládat potvrzení o důležitosti, nyní stačí ukázat německým policistům pracovní smlouvu.

V Bavorsku přechodná doba pro pendlery skončila v úterý. Počínaje dneškem tak němečtí policisté na bavorsko-české hranici kontrolují u pendlerů i potvrzení o důležitosti. Povrzení by mělo usnadnit odbavování na hranicích, které se dosud v případě Bavorska lišilo přechod od přechodu, v podstatě tak záleželo na postoji policistů. Dosavadní nejasnosti a nejistotu v dnešním rozhovoru s ČTK označila za problém pro dojíždění za prací předsedkyně Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová.

Při vstupu do Německa musí od neděle všichni včetně přeshraničních pracovníků či řidičů kamionů předkládat na hranicích negativní test na koronavirus. S výjimkou pendlerů, dopravců a lidí cestujících z humanitárních důvodů je nutné po překročení hranic nastoupit do karantény, která v Bavorsku činí deset a v Sasku 14 dní. V Bavorsku je možné izolaci po pěti dnech ukončit dalším testem, Sasko to nedovoluje.