Německo se začne vracet do normálu, otevře část obchodů

Berlín - Německo se v souvislosti s koronavirem začne pomalu vracet do normálu. Od pondělí mohou v celé zemi znovu otevřít obchody s plochou menší než 800 metrů čtverečních. Plán, na němž se dnes dohodla kancléřka Angela Merkelová s ministerskými předsedy spolkových zemí, počítá také s postupným otevíráním škol od 4. května. Restaurace mají nadále zůstat uzavřené. Lidem nově politici "naléhavě" doporučují nošení roušek, zejména v hromadné dopravě a maloobchodech. Povinné ale nebudou.

Na tiskové konferenci v Berlíně Merkelová vyjádřila přesvědčení, že Německo v boji proti nákaze dosáhlo "meziúspěchu", který je ale křehký, a je proto nutné nadále dodržovat přijatá nařízení. Více veřejného života je podle ní možné připouštět v malých krocích.

Postupné uvolňování opatření proti epidemii se i proto netýká nařízení o minimálním odstupu či maximálním počtu dvou lidí, kteří se mohou setkávat na veřejných místech. To bude platit nejméně do 3. května. Do 4. května budou podle ministerstva vnitra prodlouženy kontroly na hranicích s Rakouskem, Francií, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem. Hraniční přechody s Českem a trojicí dalších sousedních zemí SRN nekontroluje, také v těchto pohraničních regionech jsou ale nyní četnější hlídky.

Otevření části obchodů je podmíněno dodržením hygienických nařízení a odstupů mezi zákazníky. Hotely musí počítat s tím, že zůstanou i nadále uzavřeny turistům. Zatím se neotevřou ani restaurace, kavárny, bary, divadla nebo kina. Zakázaná budou i v příštích týdnech také náboženská shromáždění. Velké akce nebudou povoleny dříve než 31. srpna.

Do škol se mají žáci vracet od 4. května, a to nejprve ti, kteří jsou v posledních ročnících. Zástupci spolkových zemí mají také do 29. dubna vymyslet, za jakých hygienických a ochranných opatření bude možné obnovit výuku v celé šíři. Školky zatím zůstávají uzavřené.

Znovu chce Merkelová se zemskými premiéry opatření posoudit 30. dubna, kdy by mělo být jasné, jaký měla dopad na vývoj epidemie. V Německu se dosud infikovalo přes 127.500 lidí, více než 3200 jich zemřelo.