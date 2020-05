Německo se shodlo se sousedy na koordinaci otevírání hranic

Praha - Ministři zahraničí Německa a jeho sousedů se na dnešní videokonferenci shodli, že při otevírání hranic je třeba koordinovaný postup. Po jednání představitelů deseti zemí to uvedl šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). Ministři jsou podle něj zajedno v tom, že hranice by se měly v první fázi otvírat mezi zeměmi s podobnou epidemiologickou situací, která se pozitivně vyvíjí.

"S ostatními ministry jsme si potvrdili, že budeme postupovat maximálně zodpovědně, to znamená s přihlédnutím k doporučením Evropské komise i epidemiologické situaci v našich zemích," uvedl Petříček v tiskové zprávě. Pandemie koronaviru podle něj ukázala, jak potřebná je sousedská politika. Oživení Evropy je podle něj obtížně představitelné bez vzájemného porozumění a koordinace mezi státy.

Podle Petříčka se ministři také shodli, že při otevírání hranic je třeba postupovat koordinovaně, uplatňovat pravidlo vzájemnosti a přihlížet ke konkrétní epidemiologické situaci v jednotlivých zemích. Nejprve by se měla situace vracet ke stavu před pandemií mezi regiony, kde je pozitivní vývoj epidemiologické situace a celkový stav je podobný. Šéf české diplomacie také upozornil, že i po otevření hranic budou jednotlivé státy na svém území uplatňovat hygienická opatření, která mají zamezit opětovnému šíření nemoci covis-19.

Z politických jednání v posledních dnech vyplynulo, že od 15. června by se mohly i pro turisty otevřít české hranice se sousedy s výjimkou Polska. Bez karanténních opatření či testu na covid-19 by se z těchto zemí mohlo cestovat také do Maďarska. Od 26. května chce Česko otevřít naprostou většinu hraničních přechodů. Ze stálých kontrol by se přešlo na namátkové a policie by působila dál od hranic.