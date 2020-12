Německo se probudilo do zpřísnění karantény, konec není v dohledu

Berlín - Zavřená většina obchodů a prázdnější ulice. Do takového rána se dnes probudili nejen obyvatelé Berlína, ale celého Německa. V zemi totiž začala platit zpřísněná karanténa, protože omezení zavedená v listopadu nedokázala šíření koronavirové infekce zastavit. Karanténa, označovaná jako lockdown, tedy uzavření, je prozatím stanovena do 10. ledna. Málokdo ale věří, že v lednu čeká Německo rozsáhlejší uvolnění. Bez očkování se Německo roušek nezbaví, varovala kancléřka Angela Merkelová.

Nezvyklý klid byl dnes dopoledne před Braniborskou bránou v centru Berlína, kde je každý den živo i bez turistů. Před bránou postávala jen trojice mladých lidí, která se fotografovala. "Pracujeme na vánočním přání," vysvětlila. A dopoledne si zvolila k focení záměrně, protože zde přece jen bývá méně lidí než odpoledne, kdy se chodí na procházky.

U Braniborské brány, kde je vánoční stromek, si ještě v úterý lidé mohli dát svařené víno. Dnes kiosky, které běžně otevírají v devět ráno, zůstaly uzavřené. Součástí zpřísněných opatření je v Berlíně podobně jako jinde v Německu zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Cílem tohoto opatření je omezit shlukování lidí a předcházet frontám, které se na svařák či punč tvořily. Alkohol není možné na veřejnosti pít z lahví, skleniček nebo kelímků.

O kousek dál u budovy Reichstagu, která je sídlem Spolkového sněmu, se na odrážedle proháněl tříletý kluk. Jeho otec Patrick řekl ČTK, že karanténa neznamená, že musí být s dítětem doma. "To by ani nešlo, potřebuje pohyb. Ve školce chodili každý den ven, nyní je školka zavřená, tak je to na mně a ženě," vysvětlil. Dodal, že díky práci z domova může se synkem chodit ven, jak se to hodí.

Školy a školky jsou ode dneška v Německu plošně uzavřené a nárok na zaopatření dětí mají především ti rodiče, kteří vykonávají povolání nezbytná pro zajištění chodu státu a klíčových služeb. To se týká zejména zdravotníků, hasičů a policistů.

Zavřené dnes zůstaly i obchody neprodávající zboží denní potřeby. Lidé si tak v kamenných prodejnách v příštích týdnech nekoupí boty, oblečení nebo televizi. Mnozí obchodníci na dveřích zavřených obchodů zákazníky ale informují, že přijímají telefonické či internetové objednávky, zásilkové služby totiž stále fungují.

Zavřené dveře obchodu s nábytkem a bytovými doplňky u nádraží Friedrichstrasse dnes zaskočily postaršího zákazníka, který si přijel vyzvednout objednanou skříňku. Obchodník pro takové případy zanechal ve výloze telefonní číslo, na kterém je k dispozici. "Zavolám mu, nečekám, že budou problémy. Nedá se nic dělat," řekl ČTK.

Prázdnotou dnes dopoledne zely i nákupní galerie na hlavním nádraží, kde zůstaly otevřené jen drogerie, lékárna, potraviny a občerstvení. Zakoupit jídlo s sebou je nadále možné, zapovězená je ale konzumace na místě.

Jak dlouho bude karanténa v Německu platit, nikdo neví. Německý radiolog Frank Ulrich Montgomery, který je šéfem Světové lékařské asociace (WMA), se domnívá, že současná omezení bude nutné prodloužit. Modelové propočty podle něj totiž ukazují, že nynější tvrdá opatření dokážou počet nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní srazit na požadovanou hodnotu padesáti nejdříve na konci ledna. Nyní Německo podle Institutu Roberta Kocha hlásí takřka 180 nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní. Podle Montgomeryho je pravděpodobné, že nějaká forma omezení bude nezbytná nejméně do Velikonoc.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn pak hovoří o tom, že díky očekávané vakcinaci je možné doufat v postupný návrat k normálnímu životu od konce léta. Do té doby by chtěl, aby se v 83milionovém Německu nechalo dobrovolně očkovat na 60 procent obyvatel.

Merkelová vyhlíží očkování, začít by mohlo 27. prosince

Bez dostatečného proočkování obyvatelstva proti nemoci covid-19 se Německo roušek nezbaví. Dnes to v debatě s německými poslanci prohlásila kancléřka Angela Merkelová. Zároveň ujistila, že lidem nikdo nebude tajit, jaký typ vakcíny dostanou. Ministři zdravotnictví jednotlivých spolkových zemí počítají s tím, že očkování bude zahájeno 27. prosince, oznámilo dnes hlavní město Berlín.

Merkelovou o komentář k očkování požádal poslanec Uwe Witt z opoziční Alternativy pro Německo (AfD). Tato strana vládu dlouhodobě kritizuje za karanténní opatření, která považuje za přehnaná. Vystupuje i proti plošné povinnosti nosit roušky. V minulosti AfD opakovaně podpořila protikaranténní demonstrace, kterých se zúčastnili nejen kritici konkrétních kroků, ale také radikálové či zastánci spikleneckých teorií.

Mezitím se dnes začalo rýsovat konkrétní datum zahájení očkování - je jím 27. prosinec. Podle Berlína s ním počítají jednotliví zemští ministři zdravotnictví poté, co je spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn informoval o očekávaném schválení a dodávkách vakcíny od firem Pfizer a BioNTech.

"Pro spolkové země z toho vyplývá 27. prosinec jako termín zahájení očkování proti novému koronaviru SARS-CoV-2. Zejména by se mělo s očkováním začít v ošetřovatelských domech," uvedlo berlínské ministerstvo zdravotnictví. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) přitom už dala najevo, že látku společnosti Pfizer schválí 21. prosince, zatímco v Británii, USA a Kanadě už je tato látka na trhu.

Proti novému koronaviru bylo vyvinuto několik typů vakcín. Za ty nejúčinnější jsou označovány takzvané mediátorové RNA (mRNA) vakcíny, které s pomocí genetické informace o viru sdělí lidskému imunitnímu systému, jak se bránit.

Řada lidí o bezpečnosti mRNA vakcín pochybuje a obává se genetických změn. Odborníci takovou možnost vylučují a mRNA naopak označují za zlom v oboru vakcinace a za naději v boji proti rakovině a dalším dosud nevyléčitelným nemocem.

Merkelová dnes na Wittovu otázku odpověděla, že vláda samozřejmě lidem poskytne informace o původu vakcín. "Z vaší otázky cítím, že asi nejste přílišný zastánce očkování," uvedla. "Pokud se ale nenechá naočkovat dostatek lidí, budeme muset ještě velmi dlouho nosit roušky," upozornila. Za minimální cíl uvedla proočkovanost populace 83milionového Německa z 65 až 70 procent.

Merkelová zopakovala, že povinnost očkování proti koronaviru se nechystá, každý se tak bude moci sám rozhodnout, zda vakcinaci podstoupí. "A prosím vás, nemluvte o očkovací látce manipulující s geny. Je to látka, která obsahuje genetické části," dodala na Wittovu adresu k mRNA vakcíně.

Nemocnice v Žitavě musela kvůli náporu třídit pacienty

Klinika v saské Žitavě u hranic s Českou republikou musela přikročit k nouzovému třídění pacientů s nemocí covid-19, protože nemá kyslík pro každého. Během úterní veřejné videodebaty to řekl tamní šéflékař Mathias Mengel. Nemocnice dnes sdělila ČTK, že je na personálním limitu, ale že každému pacientovi poskytuje nejlepší možnou péči a pokud to není možné, nechá ho přeložit do jiného zařízení. Česko nabídlo Sasku pomoc, kterou ale zatím německá strana nevyužila, sdělil ČTK český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

"V uplynulých dnech jsme se již několikrát dostali do situace, kdy jsme se museli rozhodnout, kdo dostane kyslík a kdo ne," řekl Mengel o tom, že lékaři musí pacienty třídit. Opatření, které je známo jako triáž, je používáno ve válečné medicíně a při zvládání rozsáhlých katastrof či neštěstí. Získat místo pro pacienty v jiné nemocnici ale není snadné. "Jsme v ohnisku nákazy, mnohé nemocnice vůbec nepřijímají," dodal lékař.

Mengelova slova vyvolala v médiích rozruch, protože to bylo poprvé za pandemie, co některá z německých nemocnic musela pacienty takovým způsobem třídit.

Tisková mluvčí žitavské nemocnice Jana-Cordelia Petzoldová dnes v prohlášení uvedla, že v debatě skutečně padlo slovo triáž. Důvodem kritického stavu na klinice však podle ní není plná kapacita lůžek, ale především nedostatek personálu.

Nemocnice má vyčleněno sto lůžek pro pacienty s covidem-19, z nichž je obsazeno okolo 85 procent. "Kvůli personálním výpadkům ale kapacita poklesla výrazně pod sto (lůžek), protože sice máme prostory a lůžka, ale nemáme dostatek personálu," uvedla nemocnice.

Česká republika jedná s Německem o případné pomoci nemocnicím. "Sasku jsme pomoc nabízeli jak s pacienty, tak případně s materiálem. Německo se zatím rozhodlo tuto pomocnou ruku nevyužít," uvedl ministr zahraničí Petříček. "Máme jednání pravidelně každý týden, takže věřím, že se na nás naši sousedé v případě nouze obrátí," doplnil.

"Každý pacient, který do naší nemocnice přijde, dostane tu nejlepší léčbu," ujistila klinika. V případech, které by znamenaly překročení kapacitní hranice, budou pacienti přeloženi do jiných nemocnic. Německá média uvádějí, že v případě Saska jsou nemocní běžně převáženi z menších místních nemocnic na kliniky v Drážďanech a Lipsku.

V rozhovoru s ČTK Petzoldová řekla, že neví o tom, že by žitavská nemocnice kvůli kapacitní nouzi převážela některé pacienty do Česka. "O tom nevím, nemám o tom žádné informace, takže nemohu odpovědět," uvedla. V době vyhrocené situace v Česku nabídly Sasko a také Bavorsko české straně pomoc.

Žitava je součástí okresu Görlitz (Zhořelec), který patří k nejvíce zasaženým v Německu. Institut Roberta Kocha (RKI) udává, že je zde hlášeno takřka 533 nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní. Nejpostiženějším německým okresem je sousední Bautzen (Budyšín), kde incidence dosahuje 631 nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní.