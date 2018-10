Brusel - Německo se připravuje na všechny scénáře brexitu, včetně možnosti vystoupení Británie z osmadvacítky bez dohody s Evropskou unií, řekla dnes v projevu před poslanci německá kancléřka Angela Merkelová (CDU). Zároveň ale vyjádřila přesvědčení, že čas na uzavření uspokojivé dohody ještě je.

Merkelová uvedla, že ke zodpovědné vládě patří také to, být připraven na všechny možnosti, tedy i brexit bez dohody o vystoupení. "Ve spolkové vládě jsme se začali přiměřeně připravovat i na to," řekla. Německé úřady se tak podle ní zabývají například otázkou, jak by den po takovémto vystoupení Británie z osmadvacítky přistupovaly ke zhruba 100.000 Britů, kteří ve spolkové republice žijí. Berlín se věnuje také otázce, jak případně posílit celní a další úřady.

Šéfka německé vlády ale stále věří, že se dohodu mezi Londýnem a Bruselem podaří vyjednat. "Šance mít včas dobrou a nosnou dohodu o vystoupení stále existuje," uvedla s tím, že je to v zájmu obou zemí i jejich obyvatel.

Zásadní je podle Merkelové vyřešit otázku vztahů mezi britským Severním Irskem a sousedním Irskem. I když, jak Londýn, tak Brusel podle Merkelové v dosavadním vyjednávání ukázaly dobrou vůli, je jasné, že to nejtěžší je čeká až nakonec.

Babiš: Prodloužení přechodného období pro Brity je dobrý nápad

Případné prodloužení přechodného období po odchodu Británie z EU je dobrý nápad, který by umožnil lépe vyjednat podobu budoucích vztahů sedmadvacítky s Londýnem. Novinářům to dnes řekl český premiér Andrej Babiš během cesty na bruselský summit EU, jehož hlavním dnešním tématem bude právě současný stav brexitových rozhovorů. Dodal, že příští týden se v Londýně sejde s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

Evropská komise podle úterní zprávy německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung nabízí Británii ve vyjednávání ústupek ve formě prodloužení přechodného období, po které země zůstane na unijním jednotném trhu a v celní unii, o jeden rok do prosince 2021. Výměnou za to údajně Brusel požaduje od premiérky Mayové, aby přijala pojistku pro řešení situace na irské hranici. Londýn zatím stále trvá na zachování jednotného celního režimu mezi Británií a Severním Irskem, zatímco Brusel slibuje Dublinu jednotný systém v rámci Irska a britského Severního Irska.

"To je pravděpodobně dobrý nápad, protože změnit za jeden rok tolik smluv a různých kontraktů je velice složité," komentoval Babiš informaci o unijním ústupku.

Firmám i občanům by přechodné období mělo dát právní jistotu a čas připravit se na nadcházející změny. Během této doby by se na Británii mělo vztahovat stejné právo jako dnes, Brusel by měl na Londýn navíc nadále pohlížet jako na člena z hlediska mezinárodních smluv EU včetně obchodních. Britové by tak ještě nemohli samostatně uzavírat vlastní obchodní smlouvy.

Podle dnešní informace politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové však britská vláda po prodloužení přechodného období nevolá.

Babiš dodal, že stále zůstává optimistou ve věci uzavření dohody o britském odchodu, která by podle něho mohla být hotova do konce listopadu, tedy měsíce, na který předseda Evropské rady Donald Tusk zvažuje svolání mimořádného brexitového summitu.

"Já si stále myslím, že bychom měli usilovat o dohodu a věřím tomu, že k té dohodě může dojít," řekl novinářům český premiér.

Brexit bez dohody nemusí být tragedií pro EU, řekl Pellegrini

Vystoupení Británie z EU bez dohody s evropským blokem by nemuselo znamenat tragédii pro ostatní členské státy unie. Před nadcházejícím summitem, na kterém budou státníci zemí EU hovořit i o takzvaném brexitu, to řekl slovenský premiér Peter Pellegrini.

"U lídrů EU převládá snaha dosáhnout dohody s Británii. Čas se ale krátí, nemůžeme čekat. Budeme hovořit o tom, jak se připravíme na tvrdý brexit bez dohody a jaké to bude mít dopady. Vyjadřuji přesvědčení, že to nemusí představovat úplnou tragédii pro členské země," uvedl Pellegrini před poslanci evropského výboru slovenského parlamentu. Dodal, že státníci po summitu patrně nevydají žádné společné prohlášení k brexitu.

Z takzvaného tvrdého brexitu, tedy vystoupení Británie z evropského bloku bez uzavření dohody o podmínkách odchodu, by podle Pellegriniho mohlo Slovensko vytěžit. Stalo by se tak podle něj v případě, že britské firmy by přesunuly své sídlo na Slovensko.

Pellegrini si nemyslí, že by případný odchod Británie z EU bez dohody ohrozil tisíce Slováků, kteří v Británii žijí. Slovenský premiér to zdůvodnil tím, že Británie si podle něj s ohledem na stávající situaci na trhu práce nemůže dovolit zkomplikovat pobyt lidem z jiných států.