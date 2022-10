Berlín - Německo se chystá povolit rekreační užívání marihuany. Podle dnes představeného vládního návrhu si budou dospělí moci legálně pořídit a zkonzumovat až 30 gramů této omamné látky. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na spolkového ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha.

Cílem návrhu je podřídit výrobu a obchod s konopím veřejné kontrole, uvedl Lauterbach na tiskové konferenci, kde návrh na legalizaci marihuany prezentoval. V souladu se zákonem by měl být nákup, držení a konzumace "20 až 30 gramů" pro osobní spotřebu. Osobám mladším 18 bude užívání této drogy nadále zapovězeno.

Plán legalizace marihuany je výsledkem dohody, kterou loni uzavřely strany německé vládní koalice. Podle ní by měl být uveden do praxe ještě během čtyřletého funkčního období současné vlády. "Pokud vše půjde dobře, legalizace by se mohla odehrát v roce 2024," řekl podle agentury AFP sociálnědemokratický ministr.

Reforma, která by z Německa učinila v tomto ohledu jednu z nejliberálnějších zemí v Evropě, má podle Lauterbacha za cíl dosáhnout lepší ochrany dětí a mladých lidí, neboť dosavadní přístup podle něj nebyl účinný.

Podle vládního plánu by se mělo stát legálním také pěstování marihuany pro vlastní potřebu, byť v omezeném rozsahu. Probíhající vyšetřování a trestní řízení související s užíváním marihuany by byly ukončeny. Vláda se rovněž chystá zavést zvláštní spotřební daň a vést osvětovou kampaň týkající se užívání marihuany.

Lauterbach upozornil, že osud reformy bude záviset na postoji Evropské komise. Pokud EK německý vládní návrh neschválí, nestane se zákonem, řekl.

Mnoho evropských zemí včetně Německa či Česka již dříve legalizovalo marihuanu pro omezené léčebné účely. Jiné země zrušily za užívání marihuany trestní postihy, ale zároveň ho nezlegalizovaly.