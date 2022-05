Německo s Katarem podepsaly energetické partnerství

Berlín - Německo s Katarem uzavřelo energetické partnerství, které Berlínu pomůže se snížením závislosti na ruském plynu. Dnes to v Berlíně po jednání s katarským emírem Tamimem bin Hamadem Sáním oznámil německý kancléř Olaf Scholz. Katarský vládce řekl, že jeho země vnímá evropský trh s plynem jako velmi zajímavý, zároveň Německu přislíbil další katarské investice.

"Podepsali jsme energetické partnerství, které otevírá mnoho možností pro úspěšnou spolupráci," řekl Scholz. Spolupráci s Katarem, který patří k největším dovozcům zkapalněného zemního plynu (LNG) do zemí Evropské unie, pak označil za cestu, jak snížit závislost na ruském plynu.

"Chápeme, že energetická situace v Evropě je velmi citlivá a že plyn bude důležitým přechodovým energetickým zdrojem," řekl emír. "Jsme proto rádi, že budeme moci přispět k energetické bezpečnosti Evropy," uvedl.

Katarský vládce poznamenal, že jeho země velmi investovala do technologie zkapalňování zemního plynu. Německo naopak dosud nemá žádný terminál, přes který by mohlo LNG dovážet. Chce proto rychle vybudovat trojici terminálů na pobřeží Severního moře v Wilhelmshavenu a v ústí Labe v Brunsbüttelu a Stade. Další terminál by mohl vzniknout také na pobřeží Baltského moře.