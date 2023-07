Berlín - Německo s Francií se dohodly na dalším postupu vývoje společného tanku budoucnosti, obě země s pomocí expertů a vojáků sestaví soubor požadavků. Po dnešním jednání v Berlíně to prohlásili ministři obrany Německa a Francie Boris Pistorius a Sébastien Lecornu, kteří o projektu budou jednat opět v září. Prozatím není jasné, kdo bude dodavatelem kanónu, což je klíčová část tanku. Podle Pistoriuse je možné, že nakonec vzniknou dva zbraňové systémy.

"Opouštíme diplomatickou fázi a vstupuje do fáze operativní," řekl Lecornu o francouzsko-německém projektu Main Ground Combat System (MGCS), který jako hlavní pozemní bojový systém po roce 2035 nahradí německé tanky Leopard 2 a francouzské stroje Leclerc. Pistorius k tomu poznamenal, že cílem MGCS není jen prostá náhrada současných tanků.

"Nejde jen o to dále rozvíjet leopardy a leclerky. Je to mnohem více než jen lineární vývoj, je to o dálkově řízených systémech a o řídicí nebo mobilní technice," řekl Pistorius. "Obrněnec, který na konci opustí továrnu, se dnešním strojům nebude podobat," uvedl.

Klíčovou součástí tanku bude kanón, který by chtěly vyvinout a dodat německé i francouzské zbrojovky. Podle Pistoriuse v této věci zatím jasno není. "Existují rozdílné postoje k tomu, co kdo postaví," řekl německý ministr obrany s tím, že slovo nyní dostanou experti. "Je ale možné, že budeme vyvíjet paralelně dva zbraňové systémy a později se rozhodneme, jakou cestou půjdeme. Myslitelné je i to, že budeme mít dva zbraňové systémy," dodal.

Německo s Francií vedle vývoje společného tanku pracují i na projektu nového evropského bitevního letounu FCAS, na kterém se podílejí francouzský Dassault Aviation, Airbus v zastoupení Německa a španělská společnost Indra. Cílem je vyvinout bitevní letoun, který by od roku 2040 nahradil francouzské stíhačky Rafale a evropský bitevník Eurofighter, na jehož vývoji a výrobě se vedle Německa a Španělska podílely také Británie a Itálie.