Německo: rýsující se koalice chce dát vale i plynu

K předpokládané tečce za uhlím a jadernou energií má přibýt tlustá čára rovněž za zemním plynem. Loučení s ním má začít v roce 2040 a skončit o pět let později. Experti už teď varují před rizikem ohrožení dodávek potřebného množství energie.

Vznikající německá koalice v sestavě SPD, Svobodní a strana zelených, nazývaná podle tradičních barev těchto stran červené, žluté a zelené jako "Semafor", by ráda nejpozději do roku 2045 nespalovala ve Spolkové republice žádný zemní plyn. S informací přišel web týdeníku WirtschaftsWoche. Proces útlumu využití tohoto paliva má začít o pět let dříve za předpokladu, že to bude technicky možné. Shodli se na tom představitelé všech tří zmíněných partají, kteří jednají o vzniku nové německé vlády. Plyn se tak má zařadit k dalších dvěma zdrojům, s nimiž se tamní ekonomika hodlá rozžehnat, tedy k uhlí a jádru. Tento odklon je nutný, aby se Německo definitivně zbavilo emisí CO2, zní odůvodnění plánu.

Zamýšlený rychlý ústup z plynu představuje nicméně pro průmysl a majitele nemovitostí velký problém. "Plyn slouží jako alternativa k vodní energii," připomíná Peter Meyer, vedoucí odboru zahraničních vztahů organizace "Zukunft Gas e.V.", která se zabývá otázkami souvisejícími s dodávkami a využitím plynu. "Potřebujeme plynulost v zásobování energiemi," varuje Meyer. Jeho námitka vychází z faktu, že ve Spolkové republice je v současnosti většina bytů a domů zateplována právě plynem. Také průmysl není možné od plynu zcela odstřihnout. "Plyn bude žádaný ještě hodně dlouhou dobu," míní Meyer.

Situace je podle něj kritická už nyní, protože v příštím roce má skončit provoz poslední německé atomové elektrárny a v roce 2030 by měl začít útlum těžby uhlí. Pro stabilitu energetické sítě jsou plynové elektrárny v Německu nezbytné vzhledem k situaci, že "výkon" slunce a větru zůstane za očekáváním a nastane výpadek obnovitelných zdrojů. "Přechod na nové technologie se stane závodem s časem," shrnuje Meyer.