Německo rozhodne o osudu karantény, Slovensko zpřísní opatření

Berlín/Bratislava - V Německu se dnes bude rozhodovat o tom, zda v zemi bude pokračovat karanténa, která zatím platí do 7. března, a o tom, jak bude vláda postupovat při uvolňování stávajících přísných protiepidemických pravidel. Kancléřka Angela Merkelová bude s premiéry spolkových zemí jednat i o bezplatných rychlotestech pro všechny obyvatele. Na Slovensku začne platit přísnější zákaz vycházení ve večerních a nočních hodinách.

Očekává se, že německá karanténa se pravděpodobně prodlouží do 28. března. Zároveň podle německých médií plánuje Merkelová pozvolné uvolňování pravidel například pro domácí sešlosti; nově by se mohlo scházet až pět lidí ze dvou různých domácností. V závislosti na epidemické situaci návrh počítá i s dalším rozvolňováním, kdy by do obchodů mohlo více zákazníků, než dosud stanoví hygienická pravidla. Otevřít by mohly i galerie, muzea nebo zoologické zahrady.

Na Slovensku se ode dneška zpřísní zákaz vycházení. Domovy nebudou smět lidé opouštět mezi 20:00 a 01:00, výjimkou zůstane například cesta do práce a z práce a k lékaři.

Slovenská vláda tvrdší pravidla nastavila mimo jiné i kvůli zhoršující se situaci v nemocnicích, které nyní hlásí rekordní počet hospitalizovaných s covidem-19. V úterý bylo v nemocnicích přes 4000 nakažených lidí, na začátku týdne bylo volných už jen 36 lůžek pro pacienty s covidem-19 v nejvážnějším stavu.