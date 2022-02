Německo, Rakousko a Švýcarsko zruší téměř všechna opatření proti covidu-19

Berlín/Vídeň/Bern - V Německu postupně do 20. března skončí všechna zásadní karanténní opatření proti nemoci covid-19. Dnes se na tom dohodl kancléř Olaf Scholz s premiéry německých spolkových zemí. V platnosti ale prozatím zůstanou povinné roušky ve veřejných vnitřních prostorách a dodržování vzájemného odstupu. Prakticky veškerá proticovidová opatření zruší i Rakousko a Švýcarsko.

"Pandemie zdaleka neskončila," upozornil Scholz. Uvedl, že Německo je nyní na vrcholu vlny koronavirové varianty omikron a že není vyloučeno rozšíření dalších variant. Důležité je proto podle něj pokračovat v podpoře očkování, které zemi může pomoci připravit se na nadcházející podzim a zimu, kdy by se mohly objevit další koronavirové vlny. Smysl podle Scholze má i všeobecná očkovací povinnost. "Očkovací povinnost je potřebná pro příští podzim a zimu," řekl.

Primátorka Berlína Franziska Giffeyová uvedla, že rozvolnění nastane ve třech krocích. Nejdříve odpadnou omezení na soukromá setkání očkovaných a uzdravených a také se otevřou obchody neprodávající zboží denní potřeby neočkovaným, do kterých nyní v řadě regionů nemohou.

Od 4. března budou moci neočkovaní lidé s testem také do hotelů a restaurací. Pro očkované a uzdravené s dodatečným testem se otevřou diskotéky a kluby. Velké akce, jako jsou například sportovní zápasy, budou moci přivítat více návštěvníků. Vytíženost hal bude možná až do 60 procent kapacity, nejvýše však do 6000 návštěvníků, do venkovních stadionů bude moci až 25.000 lidí, pokud tak nepřekročí 75 procent jejich kapacity.

Poslední krok nastane 20. března, od kterého s výjimkou roušek a vzájemných odstupů nebudou platit žádná další zásadní omezení.

Datum 20. března, které některá média označují jako "den znovuzískání svobody", nebylo vybráno náhodně. Protiinfekční zákon, který v Německu určuje rozsah restrikcí, totiž počítá s tím, že omezení mohou platit nejdéle do 19. března. Prodloužení jejich platnosti za toto datum je možné o nejvýše tři měsíce za souhlasu parlamentu.

Scholz se proto se zemskými premiéry dohodl, že stávající podoba protiinfekčního zákona nepočítá s možným novým šířením koronaviru na podzim, proto je potřeba znění upravit.

Vláda chce rovněž provést revizi karanténních podmínek vstupu do Německa z vysoce rizikových zahraničních oblastí, kterou je nyní i Česká republika. Cílem je usnadnit cestování rodinám s malými dětmi, které ještě nejsou očkované, proto se nemohou vyhnout karanténě. Po příjezdu z vysoce rizikových oblastí nyní pro neočkované platí desetidenní karanténa, kterou je možné zkrátit po pěti dnech negativním testem. Dětem mladším šesti let karanténa končí automaticky po pěti dnech. Očkování je v Německu jako v celé Evropské unii dostupné pro děti starší pěti let.

Scholz a zemští premiéři budou o epidemické situaci znovu jednat 17. března, tedy krátce před zrušením většiny opatření.

Rakousko a Švýcarsko zruší téměř všechna opatření proti covidu-19

Rakousko zruší od 5. března prakticky veškerá proticovidová opatření. Při vstupu do země bude potřeba doklad o očkování, o prodělání nemoci či negativní test na koronavirus. Podle agentury APA se na tom usnesla vláda po poradě s představiteli spolkových zemí a experty. Skončí tak zákaz nočního vycházení, gastronomické podniky budou moci otevřít i v noci a nutnost nosit respirátor bude zachována pouze ve veřejné dopravě, v supermarketech či v nemocnicích. Už ve čtvrtek zruší téměř všechna opatření proti koronaviru Švýcarsko, které se tak vrací k normálnímu životu. Epidemická omezení budou zrušena i při vstupu do země.

Takzvané pravidlo 3G, kdy je vyžadováno, aby lidé byli očkovaní (Geimpfte), infekci překonali (Genesene), případně měli negativní test (Getestete), bude v Rakousku platit pouze pro zaměstnance a návštěvníky domovů pro seniory, pečovatelských domů a nemocnic. O něco přísnější cestou půjde hlavní město Vídeň, která se zatím rozhodla ponechat v platnosti pravidlo 2G, tedy doložení očkování nebo prodělání nemoci, v gastronomii. Po otevření nočních podniků 5. března bude toto pravidlo ve Vídni platit i tam, oznámil dnes vídeňský starosta Michael Ludwig.

V rakouských domovech pro seniory a nemocnicích také zůstávají povinné respirátory FFP2. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest bude platit dále i ve veřejné dopravě, na zastávkách, v obchodech se základními potřebami, v bankách či na poštách. Jinde budou respirátory již jen doporučené.

Od 21. února bude obecné pravidlo 3G platit také při vstupu do Rakouska ze všech zemí kromě těch s rizikem koronavirových variant, uvedl list Kurier. Pro lidi, kteří nemají třetí dávku vakcíny či se nevyléčili z covidu-19 v posledních 90 dnech, dosud platila povinnost předkládat při příjezdu do alpské země doklad o očkování či prodělání nemoci a zároveň negativní výsledek PCR testu.

Vláda dále uvolnila pravidla pro neočkované, kteří budou od první březnové soboty moci vstupovat do všech prostor, kam měli dosud omezený přístup. Restaurace či hotely tak budou moci přijímat jakékoliv hosty bez rozdílu, nebude zapotřebí ani negativní test na covid-19. Již dříve vláda uvedla, že takzvaný lockdown pro neočkované uvolní tuto sobotu. Poté až do 5. března ale budou neočkovaní stále potřebovat negativní test.

"Výhled nám ukazuje, že si můžeme opatrně a obezřetně, ale důrazně, kousek po kousku, vzít zpět svobodu, kterou nám virus sebral," řekl kancléř Karl Nehammer s tím, že pandemii Rakousko dosud zcela nepřekonalo.

Ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein se vyslovil pro změnu testovací strategie, neboť podle něj "pravidelně testovat lidi bez příznaků a s posilovacími dávkami nedává smysl a stojí hodně peněz". Minimálně do 31. března však testování zůstává zdarma.

Na povinném očkování, které Rakousko zavedlo začátkem února, vláda "samozřejmě" nadále trvá, uvedl Mückstein. Kancléř Nehammer však v této souvislosti uvedl, že kabinet do 15. března očekává zprávu komise zdravotních a právních expertů, kteří budou posuzovat vhodnost tohoto opatření. Podle agentury Reuters tím naznačil, že by očkovací povinnost mohla být zrušena ještě předtím, než stát začne odmítačům vakcinace rozdávat pokuty.

Švýcarsko se rozhodlo k rozvolnění také s poukazem na to, že přetížení zdravotnictví je nepravděpodobné. "Doufáme, že to bude konečné vystoupení z krize," řekl dnes ministr zdravotnictví Alain Berset. Očkovaní i neočkovaní se od čtvrtka budou moci opět pohybovat bez respirátorů a certifikátů v restauracích, obchodech, kulturních i rekreačních zařízeních. Zrušeno bude také doporučení pro práci z domova.

Ve Švýcarsku zůstane roušková povinnost jen v prostředních veřejné dopravy a zdravotnických zařízeních. V domovech pro seniory a pečovatelských domech nadále budou muset mít respirátor zaměstnanci a návštěvníci. Při vstupu do Švýcarska nebude vyžadováno ani očkování, ani zotavení, ani negativní test.