Německo prvním letem z Kábulu přepravilo sedm lidí, dalšími lety na 260 osob

Berlín - Německá armáda prvním evakuačním letem z Kábulu do uzbecké metropole Taškentu přepravila v noci na dnešek sedm lidí, ačkoli kapacita vojenského stroje je 114 míst. Německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová dnes po kritice slíbila, že armáda bude využívat plnou kapacitu letadel, na palubu se tak mohou dostat i lidé z evakuačních seznamů německých spojenců. Druhým letem Německo vyzvedlo z Kábulu podle ministra zahraničí Heika Maase přes 120 osob, večer pak z afghánské metropole odstartovalo další letadlo se 139 lidmi na palubě.

Afghánistán včetně Kábulu v posledních dnech rychle ovládlo islamistické hnutí Tálibán, na což západní země reagují překotnou snahou evakuovat své občany a spolupracovníky.

Německo zřídilo letecký most mezi Kábulem a Taškentem. Prvním letem z afghánského hlavního města odcestovalo pět Němců, jeden Nizozemec a jeden afghánský spolupracovník. Na evakuaci přitom čekalo podle médií okolo šesti desítek zaměstnanců velvyslanectví, 88 dalších lidí s německým občanstvím a také Afghánci, kteří pracovali pro německou armádu a německé úřady. Nikdo z nich se ale na letiště nedostal.

"Měli jsme jen málo času, proto jsme odvezli pouze ty, kteří byli na místě a kterých kvůli chaotické situaci nebylo na letišti mnoho," řekla Krampová-Karrenbauerová v dnešním rozhovoru s televizí ARD. Mluvčí ministerstva zahraničí dodal, že kvůli chaotickým okolnostem a střelbě u letiště bylo možné evakuovat jen sedm lidí.

Německý letoun přistál na vojenské části kábulského letiště, kam podle mluvčího ministerstva zahraničí neměli lidé z civilního sektoru přístup. "Letadlo navíc muselo kvůli bezpečnostním požadavkům partnera Kábul po krátké době opět opustit," dodal mluvčí. Vojenské letiště kontroluje americká armáda. Kancléřka Angela Merkelová v pondělí na tiskové konferenci prohlásila, že bez podpory Američanů nebude evakuace možná.

Krampová-Karrenbauerová, která dnes odpoledne ohlásila přistání druhého evakuačního letu v Kábulu, slíbila v reakci na kritiku lepší využití kapacit vojenských strojů. "Vezmeme každého, kdo se do letadla vejde," řekla. Dodala, že místa v německých letadlech jsou nejen pro německé občany a německé spolupracovníky, ale také občany spojeneckých zemí.

Druhý evakuační let přepravil do Taškentu podle Maase přes 120 lidí. "Němci, Afghánci a příslušníci dalších zemí," uvedl Maas. Nyní už míří na palubě Airbusu 340 společnosti Lufthansa do Frankfurtu, kde by měli přistát v noci na středu. Ve třetím letadle je 139 lidí, řekl Maas stanici ZDF.

Zpět v Německu už je také skupina zaměstnanců německé ambasády. Část diplomatického personálu opustila Afghánistán v noci na pondělí americkým letadlem, které přistálo v Kataru.

Německo v pondělí vyslalo do oblasti tři vojenské stroje A400M s výsadkáři, v plánu jsou kyvadlové lety mezi Kábulem a uzbeckou metropolí. První vojenský letoun německé armády přistál v Kábulu i přes komplikace na letištní ploše ještě v pondělí, druhý a třetí dnes odpoledne. Další lety závisí na situaci na letišti, které spravují Američané.

S organizací evakuačních skupin pomáhají v Kábulu němečtí vojáci. Německé ministerstvo obrany nyní podle interního dokumentu, do kterého měla možnost nahlédnout agentura AFP, chce jejich početní stav posílit až na 600 mužů a žen ve zbrani. Jednat o vojenském mandátu bude ve středu německá vláda, konečné slovo bude mít parlament.

Německá vláda kvůli váznoucí evakuaci čelí kritice od opozice. Kancléřka Angela Merkelová v pondělí večer na tiskové konferenci řekla, že evakuace se v první řadě týká zhruba 500 afghánských pracovníků, se započítáním jejich rodin jde asi o 2500 lidí. Doplnila, že 1900 z nich je již v Německu, případně mimo Afghánistán, neboť zemi opustili už v předchozích dnech. Evakuovat chce Německo i další Afghánce, kteří působili v německých nevládních a neziskových organizacích.

O dramatickém vývoji v Afghánistánu dnes hovořil německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který ho přirovnal k lidské tragédii, za kterou nese spoluodpovědnost i Německo. "Mnoho spolupracovníků německé armády a také ženy nyní musí být z Afghánistánu evakuováni," řekl s tím, že pro Západ je situace zahanbující.