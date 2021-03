Německo prodlužuje uzávěru do 18. dubna a radí lidem zůstat doma

Berlín - Německo prodlužuje uzávěru do 18. dubna a vyzývá své obyvatele, aby o nadcházejících velikonočních svátcích zůstali doma, necestovali po vlasti ani do zahraničí a co nejvíce omezili kontakty. Země tak chce zlomit třetí vlnu pandemie nemoci covid-19, prohlásila v noci na dnešek po dlouhém a náročném jednání se zemskými premiéry kancléřka Angela Merkelová.

"Nacházíme se nyní ve vážné situaci," uvedla Merkelová na tiskové konferenci. Německo podle ní závodí s časem o co nejrychlejší proočkování populace. Vakcín je prozatím nedostatek, jejich účinnost v boji s koronavirem se ale podle ní projeví rychleji, pokud lidé rázně omezí kontakty na nezbytné minimum. "Ale při exponenciálním růstu bude trvat déle, než se působení vakcíny ukáže, navíc se vždy mohou vytvořit další mutace," varovala.

Některé spolkové země na jednání chtěly i přes zhoršující se epidemickou situaci pokračovat v rozvolňování poměrů. To ale Merkelová odmítla. Pondělní jednání se tak asi na šest hodin přerušilo a kancléřka jednala v menších skupinách. V plném formátu se debata obnovila až po půlnoci.

Zemští premiéři se nakonec s Merkelovou dohodli, že se bude důrazně uplatňovat takzvaná nouzová brzda, která se aktivuje v těch regionech, které nejméně tři dny po sobě hlásí sedmidenní průměr nových případů na 100.000 obyvatel vyšší než sto. Německo nyní podle Institutu Roberta Kocha (RKI) vykazuje sedmidenní incidenci 108,1. Za pondělí přibylo 7485 nových případů koronavirové infekce a zaznamenáno bylo 250 souvisejících úmrtí. Dosud testy v 83milionovém Německu potvrdily 2,674.710 případů nákazy a 74.964 lidí s virem SARS-CoV-2 v těle zemřelo.

Samotná nouzová brzda ale podle Merkelové nestačí. "Musíme přijmout další opatření," uvedla. Za takové kroky označila nošení zdravotnických roušek v soukromých autech, pokud v něm jako spolujezdec sedí člověk z jiné domácnosti, pravidelné testování, omezení kontaktů a setrvávání doma.

Jako příležitost pro krátkodobou izolaci kancléřka vidí velikonoční svátky, které připadají na 1. až 5. dubna. Za den pracovního klidu bude letos považován i zelený čtvrtek 1. dubna a také sobota 3. dubna. "Získáme tak pět dní pro zásadu nazvanou zůstáváme doma," řekla Merkelová.

Během svátků nadále platí, že se v soukromí může sejít až pět lidí ze dvou domácností bez započítání dětí do 14 let, na veřejnosti je zakázáno scházet se. O svátcích ale budou moci otevřít supermarkety. Merkelová s premiéry také požádala církve, aby velikonoční bohoslužby vedly online.

Jednání Merkelové se zemskými premiéry se podle agentury Reuters protáhlo také kvůli otázce, zda během velikonočních svátků zmírnit cestovní opatření. Němci sice mohou cestovat po zemi bez omezení, ale hotely a turistická střediska nesmějí ubytovávat turisty. Některé země navrhovaly otevřít pro turisty apartmány, karavany, prázdninové domy a další ubytování, kde by bylo možné zachovat vzájemnou izolaci hostů.

Merkelová ale ustoupit nechtěla a na tiskové konferenci veřejnosti doporučila vyhnout se cestám po vlasti i do zahraničí. "Nedoporučujeme cestovat do zahraničí," uvedla.

Dovolená ve Španělsku na Baleárských ostrovech, které Německo vyřadilo ze seznamu rizikových oblastí, tak i přes nelibost kancléřky zůstává možná. Počítá se ale s testováním navrátilců, za které ponesou odpovědnost i aerolinky, aby se zabránilo zavlečení infekce ze zahraniční. Od zavedení povinné karantény po návratu z epidemicky bezpečných zahraničních oblastí německá politická reprezentace upustila.

Bavorský premiér Markus Söder prohlásil, že společný postoj se v noci rodil velice těžko, ale že závěr je jasný. "Koronavirus nadále naši zem trápí," řekl. Poukázal také na to, že někteří lidé závažnost pandemie podceňují a že netrpělivost se nesmí stát slabinou boje s koronavirem. "Díky velikonočnímu lockdownu pandemii zpomalíme," dodal.

Ekonomové mají za to, že prodloužením uzávěry se zotavení této největší evropské ekonomiky přesune z jara na počátek léta.