Německo prodloužilo omezení cest z oblastí s mutacemi

Berlín - Německá vláda dnes do 3. března prodloužila nařízení, které dopravcům zakazuje do Německa přepravovat cestující ze zahraničních oblastí s nebezpečnými mutacemi koronaviru. Za takovou oblast považuje Německo od neděle i Českou republiku. O prodloužení zákazu, jehož platnost byla původně omezena do 17. února, požádal ministr zdravotnictví Jens Spahn.

Nařízení, které nyní platí do začátku března, umožňuje dopravcům výjimku ze zákazu přepravy jen pro německé občany a pro pasažéry, kteří mají v Německu nahlášen pobyt nebo do země cestující z humanitárních důvodů. Takovými důvody jsou pohřeb či péče o člena rodiny.

Na základě tohoto nařízení zrušili dopravci přeshraniční železniční spoje mezi Německem a Českem. Učinily tak mimo jiné České dráhy, německé dráhy DB či společnost GW Train Regio.

Ve zdůvodnění Spahn uvádí, že epidemická situace se v Německu sice mírně zlepšuje, ale velkou hrozbu pro dosavadní úspěšný boj proti pandemii nemoci covid-19 představuje případné neřízené šíření koronavirových mutací. Za řešení považuje omezení cest z oblastí s mutacemi.

Toto nařízení není jediné, kterým německé úřady cestování z epidemicky rizikových států omezují. V Německu platí ještě celostátní karanténní nařízení, ze kterého vycházejí regionální úpravy jednotlivých spolkových zemí. V případě Saska a Bavorska, tedy obou německých spolkových zemí hraničících s Českem, je platnost místních karanténních nařízení prozatím stanovena shodně do 7. března, tedy do současného konce celoněmecké karantény. I u těchto pravidel je ovšem nutné počítat s prodloužením.