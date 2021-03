Německo prodloužilo karanténu, Slovensko zpřísňuje opatření

Berlín/Bratislava/Paříž - Karanténa v Německu potrvá nejméně do 28. března, dohodla se na tom kancléřka Angela Merkelová se spolkovými zeměmi. Zároveň začne postupné rozvolňování. Na Slovensku ve středu začala platit dosud nejpřísnější omezení od propuknutí koronavirové nákazy. Večer a částečně v noci není až na výjimky povoleno vycházení, v platnosti zůstaly další restrikce volného pohybu a jiná karanténní opatření. Francie se chystá na možné uvolnění opatření proti šíření koronaviru od poloviny dubna.

Německo prodloužilo karanténu nejméně do 28. března

Karanténa v Německu kvůli pandemii nemoci covid-19 potrvá nejméně do 28. března, zároveň země začne s postupným rozvolňováním opatření. Na středečním jednání, které se protáhlo dlouho do noci, se na tom dohodla německá kancléřka Angela Merkelová s premiéry spolkových zemí. Hlavním kritériem pro uvolňování poměrů bude hodnota nižší než 50 nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. Aktuální průměr v zemi činí 64.

"Cestou z pandemie je očkování," řekla Merkelová s tím, že velkým tématem jednání bylo i to, jak zefektivnit současnou očkovací strategii. Německo chce nově podle kancléřky maximálně využívat lhůty mezi první a druhou vakcínou, aby bylo možné co nejrychleji naočkovat co největší část populace. Merkelová rovněž počítá s tím, že německá očkovací komise Stiko doporučí preparát AstraZeneca i pro osoby starší 65 let. Nyní se tato látka používá v Německu jen pro mladší ročníky.

Dalším velkým tématem schůzky bylo rozvolňování. Již od pondělí se bude moci v soukromí setkávat až pět lidí ze dvou domácností, nyní může na návštěvu jen jeden člověk z cizí domácnosti.

Od pondělí se také mohou otevřít obchody v regionech, kde je sedmidenní incidence nižší než 50. Merkelová původně navrhovala rozvolňování až při incidenci nižší než 35 kvůli nebezpečí nakažlivějších mutací koronaviru. Od 22. března se v případě klesající tendence mohou otevřít i zahrádky restaurací, divadla či kina.

V regionech, kde je incidence vyšší než 50, ale nižší než 100, se počítá s otevřením zoologických a botanických zahrad, muzeí a galerií. Obchody neprodávající zboží denní potřeby mohou rovněž otevřít, ale zákazníci se musí předem objednávat kvůli usnadnění případného trasování nákazy. Stejná podmínka platí i pro galerie, muzea a zoologické a botanické zahrady.

Slovensko zavedlo nejpřísnější omezení od propuknutí koronaviru

Na Slovensku dnes začala platit dosud nejpřísnější omezení od propuknutí koronavirové nákazy. Večer a částečně v noci není až na výjimky povoleno vycházení, v platnosti zůstaly další restrikce volného pohybu a jiná karanténní opatření. Policie ohlásila nepřetržité kontroly osobních vozidel na velkých hraničních přechodech se sousedními zeměmi, některé menší přechody zůstávají uzavřené. Slovensko čelí silné druhé vlně epidemie, během které se nemocnice dostaly na hranici svých kapacit a země v přepočtu na obyvatele zaznamenala největší přírůstky úmrtí na covid-19 na světě.

Nově od 20:00 do 1:00 následujícího dne platí na Slovensku zákaz vycházení. Výjimka se vztahuje například na cestu do a ze zaměstnání či k lékaři. Do práce by nadále měli jezdit jen ti zaměstnanci, kteří nemohou pracovat z domova, při přesunech potřebují potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus.

Až na výjimky lidé mohou do přírody znovu jen v rámci okresu, kde bydlí. V nejpostiženějších regionech k tomu potřebují test na koronavirus, pokud nebyli očkováni proti covidu-19. Nouzový stav, který umožnil zavedení zmíněných opatření, platí na Slovensku prozatím do 19. března. Omezení ale stejně jako dříve, kdy zákon neumožňoval zavést nepřetržitý zákaz vycházení, neplatí mezi 1:00 a 5:00.

Na Slovensku zůstává z rozhodnutí hlavního hygienika uzavřena řada prodejen a provozů služeb. Od příštího týdne budou školky a první stupeň základních škol otevřeny už jen pro děti zaměstnanců, kteří nemohou pracovat z domova. Zároveň by v obchodech a hromadné dopravě mělo být povinné nošení respirátorů.

Slovenská policie ohlásila další zintenzivnění kontrol dodržování nařízení a rovněž osobní dopravy na hraničních přechodech se sousedními zeměmi. Cestující ze zahraničí zpravidla musejí nastoupit po příjezdu na Slovensko do karantény. Toto opatření se nevztahuje kromě jiných na řidiče v nákladní dopravě či na obyvatele příhraničních oblastí, kteří dojíždějí za prací na Slovensko nebo do okolních zemí.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic začátkem týdne zpřísnilo omezení také Česko. Lidé musejí zůstávat ve svém okresu, platí ale výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Zavřely se školky a zbývající otevřené školy a také další obchody a provozovny služeb. V hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech musí lidé povinně nosit respirátory, případně nanoroušky.

Francie doufá v postupný návrat k normálu od poloviny dubna

Francie se chystá na možné uvolnění opatření proti šíření koronaviru od poloviny dubna. Řekl to dnes podle agentury Reuters mluvčí francouzské vlády Gabriel Attal. Návrhy k opatrnému otvírání země podle něj požaduje i prezident Emmanuel Macron.

"Stále budeme čelit tvrdým časům, to je pravda, ale poprvé za několik měsíců je v dohledu návrat k normálnějším životním podmínkám," řekl dnes novinářům Attal po schůzi kabinetu, který nyní sází především na urychlení očkování proti covidu-19.

Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran tento týden řekl, že ve Francii zatím zůstanou v nejbližších čtyřech až šesti týdnech v platnosti stávající opatření včetně zákazu nočního vycházení. Ve Francii jsou kromě toho zavřené bary a restaurace, muzea a sportovní a kulturní zařízení.

Premiér Jean Castex má ve čtvrtek na tiskové konferenci veřejnost seznámit s aktuální zdravotní situací v zemi. Minulý týden naznačil, že tento týden vláda zváží uvalení víkendových karantén ve 20 oblastech s vysokými počty nakažených, včetně Paříže a okolí.

"Není to vzdálený, ani nejistý horizont - je to horizont, který je blíž a blíž. Naše naděje se upínají k polovině dubna a připravujeme se na to," řekl dnes naopak k možnému uvolňování vládní mluvčí Attal. "Prezident (Macron) nás požádal, abychom předložili návrhy, které by brzy mohly umožnit opatrné znovuotvírání země," dodal mluvčí.

Francie, která má 67 milionů obyvatel, naposledy v úterý hlásila 22.857 nových případů nákazy koronavirem. Kolem tří milionů Francouzů už dostalo vakcínu proti covidu-19.