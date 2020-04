Německo prodlouží většinu opatření, otevře muzea, hřiště a zoo

Berlín - Německá vláda chce prodloužit většinu opatření proti koronaviru nejméně do 10. května. Dříve budou moci otevřít muzea, zoo nebo dětská hřiště. Vyplývá to podle agentury DPA z návrhu usnesení pro dnešní jednání kancléřky Angely Merkelové s ministerskými předsedy spolkových zemí. O možném výraznějším uvolnění omezení mají politici rozhodovat 6. května.

O tom, že se platnost hlavních opatření s jistotou prodlouží do 10. května, informoval dnes v rozhovoru s televizí n-tv šéf kancléřství Helge Braun. Návrh usnesení schválený vládním výborem pro koronavirus to potvrzuje. Prodloužit by se tak mělo mimo jiné opatření, že se na veřejných místech nesmějí scházet více než dva lidé, kteří nejsou členy jedné domácnosti. Zavřeny nadále zůstanou restaurace a další gastronomické podniky, turistům bude zapovězeno ubytování v hotelech.

Při dodržení hygienických opatření a dostatečných odstupů se naproti tomu budou moci znovu konat bohoslužby. V celém Německu budou moci muzea, výstavy, botanické zahrady či památníky za podobných podmínek opět přivítat návštěvníky. Část spolkových zemí už o otevření některých z nich rozhodla dříve.

Zpřísněná opatření ve spolkové republice platí od 23. března. Prodloužena byla nejprve do 19. dubna a posléze do 3. května. Zároveň ale v polovině tohoto měsíce němečtí politici rozhodli o tom, že od 20. dubna je v celé zemi možné znovu otevřít obchody s plochou menší než 800 metrů čtverečních a také všechny prodejny aut, kol či knih.

Kancléřka Merkelová i velká část Němců je spíše konzervativní, pokud jde o uvolňování opatření. Podle průzkumu institutu YouGov má 49 procent dotázaných pocit, že uvolňování jde příliš rychle, a jen 15 procent jich je opačného názoru. Spokojeno s dosavadním tempem je 28 procent občanů.

V Německu se dosud koronavirem infikovalo skoro 160.000 lidí, více než 6280 jich zemřelo.