Německo má přes 160.000 nakažených, Rusko 7933 nových případů

Berlín/Vídeň/Moskva - Německo přesáhlo hranici 160.000 nakažených koronavirem, za čtvrtek v zemi přibylo 1639 případů a 193 infikovaných zemřelo. Rusko hlásí 7933 nových případů nákazy, je to dosud nejvíce za den. Celkem eviduje země už na 114.400 případů a 1169 úmrtí nakažených. Rozvolňování opatření v Rakousku přinese i povinnost nosit roušky ve veřejných uzavřených prostorech.

Německo překročilo hranici 160.000 nakažených koronavirem. Dnes to oznámil Institut Roberta Kocha (RKI), který uvedl, že ve čtvrtek v zemi přibylo 1639 případů a 193 lidí na komplikace související s nemocí covid-19 zemřelo.

V Německu, kde žije 83 milionů obyvatel, se dosud podle RKI nakazilo 160.758 lidí, z nichž 6481 zemřelo. Za vyléčené institut považuje zhruba 127.000 lidí. Počet vyléčených je nyní každý den vyšší než nově zaznamenané případy nákazy. Ve čtvrtek se bilance uzdravených zvýšila asi o 3300 případů.

Nejvíce postiženou spolkovou zemí zůstává Bavorsko, na které připadá čtvrtina případů v Německu. Za Bavorskem následují s odstupem zhruba 10.000 případů spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Württembersko.

Rakušané budou nosit roušky ve veřejných uzavřených prostorech

Rozvolňování v Rakousku přinese i povinnost nosit roušky ve veřejných uzavřených prostorech. Otevřít o víkendu mohou všechny obchody. Potvrdil to v noci na dnešek rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober. Ode dneška začíná v Rakousku další fáze rozvolňování opatření proti šíření koronaviru.

V Rakousku platila omezení vycházení a pohybu od 16. března. Už v polovině dubna v Rakousku otevřely obchody s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních. Od soboty budou fungovat všechny obchody i nákupní centra.

Ve veřejných prostorech nadále platí, že lidé od sebe musí dodržovat alespoň metrové odstupy. Nově ale platí povinnost ochrany nosu a úst ve veřejných uzavřených prostorech.

Nařízení neplatí pro školy a univerzity, které se budou postupně otvírat během tohoto měsíce. Roušky nadále nemusí mít ani děti do šesti let věku a osoby, kterým by způsobovaly zdravotní potíže.

Povoleny nyní v Rakousku budou veřejné akce s nanejvýš deseti účastníky, ostatní jsou zakázány. Pohřbů se smí zúčastnit 30 lidí.

Povinné roušky zůstávají při nákupech i ve veřejných dopravních prostředcích. V těch není nutné udržovat metrové rozestupy, pokud to není možné kvůli velkému počtu pasažérů nebo při nastupování a vystupování.

Zatím zavřená zůstanou podle nařízení platného do 30. června muzea, galerie, knihovny, divadla, koncertní sály, kina, taneční školy, kasina či zoologické zahrady. Výslovně zakázáno je po další dva měsíce otevření zařízení, v nichž se provozuje prostituce.

Od 4. května se do rakouských škol mají vrátit žáci ze závěrečných ročníků středních škol, od poloviny května je budou postupně následovat i další školáci.