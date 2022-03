Německo považuje za důležité udržet pro Ukrajince otevřené vnitřní hranice EU

Berlín - Německo považuje za důležité udržet pro ukrajinské válečné běžence otevřené vnitřní hranice Evropské unie. Na dotaz ČTK to dnes řekl mluvčí německého ministerstva vnitra Maximilian Kall, který za hlavní důvod označil humanitární situaci. Německý policejní odborový svaz (DPolG) kvůli přílivu Ukrajinců prchajících před ruskou invazí požaduje obnovení kontrol na hranicích s Polskem a Českem, aby Německo mělo plnou kontrolu nad příchozími. Německo se ale ke znovuzavedení kontrol nechystá.

"Existují humanitární důvody rychle umožnit ženám a dětem přicestovat, jak se všechny unijní státy dohodly. Proto je důležité, aby se v Schengenu mohli lidé nadále dále pohybovat," řekl Kall na otázku, zda může ministerstvo vnitra vyloučit obnovení hraničních kontrol na pomezí s Českem a Polskem. Schengenský prostor, jehož součástí je podstatná část států Evropské unie včetně Česka a také některé nečlenské země, umožňuje volný pohyb bez vnitřních hraničních kontrol.

Kall poznamenal, že spolková policie již výrazně zintenzivnila namátkové pohraniční kontroly. "To se týká východních hranic, zejména německo-polské, ale i německo-české hranice" řekl. "To nám také umožňuje rychleji lidem pomáhat a rychleji je registrovat," poznamenal. Řekl rovněž, že ke znovuzavedení kontrol jsou stanoveny podmínky podle unijního práva. "Kontroly nelze jen tak zavést," dodal.

Na humanitární důvody odkázala v nedělním pořadu televize ARD německá ministryně vnitra Nancy Faeserová. "Jde o válku v Evropě, o válečné uprchlíky. Je to úplně jiná situace než v roce 2015," řekla s odkazem na migrační krizí v roce 2015, kdy do Německa mířili především syrští váleční uprchlíci. Faeserová uvedla, že ukrajinští běženci mají často biometrické pasy, což jim beztak umožňuje vstup do EU bez víza. To dnes zmínil i Kall. Doplnil, že pokud ukrajinští běženci chtějí v Německu pracovat, získat finanční podporu nebo poslat děti do školy, musí se zaregistrovat.

Do Německa se před válkou na Ukrajině uchýlilo již více než 50.000 běženců. Podle Kalla není zatím možné odhadnout, kolik jich ještě do Německa přijde a kolik ukrajinských uprchlíků bude chtít pokračovat do dalších evropských zemí.