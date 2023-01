Německo považuje Čínu za epidemicky rizikovou oblast, cestující musí mít test

Berlín - Německo ode dneška považuje Čínu za epidemicky rizikovou oblast, kde hrozí vznik nebezpečných variant koronaviru. Pro cestující z Číny to pro vstupu do Německa znamená předložit negativní test, karanténa vyžadována není. Podobný krok jako Německo učinily i další evropské země, které se obávají prudkého šíření covidu-19 v Číně.

"Čínská lidová republika je od 9. ledna od 0:00 považována za oblast s variantami viru, kde hrozí výskyt znepokojivé varianty viru," uvedl německý Institut Roberta Kocha, který seznam rizikových oblastí spravuje. Na seznamu, o jehož podobě rozhodují spolková ministerstva zdravotnictví, vnitra a zahraničí, je nyní jen Čína, a to bez Hongkongu.

Kategorie nazvaná "oblast s variantami viru, kde hrozí výskyt znepokojivé varianty viru" je zcela novou skupinou, kterou Německo kvůli dění v Číně vytvořilo. Doposud země používala pro cizí státy dvě kategorie, a to rizikovou oblast a oblast s variantami koronaviru.

Cestující z Číny se pro vstup do Německa musí prokázat osvědčením o negativním testu. Rozbor nemusí být PCR, postačí antigenní rychlotest. Karanténu a ani vyplnění vstupního formuláře Německo nevyžaduje. Pokud by se v Číně prokázal výskyt znepokojivé varianty koronaviru, tak může Německo podmínky pro cestující zpřísnit například o karanténu či o pozastavení mezinárodních letů.

Minulý týden ve středu se zástupci unijních vlád shodli na doporučení, aby pasažéři leteckých společností na linkách z Číny do zemí Evropské unie museli před nástupem do letadla disponovat negativním testem na covid-19, který nebude starší více než 48 hodin. Německé ministerstvo zahraničí následně doporučilo Němcům necestovat do Číny, pokud to není nezbytně nutné. Jen v naléhavých případech radí do Číny cestovat i české ministerstvo zahraničí.