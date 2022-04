Německo poskytne protiletadlový systém Gepard Ukrajině

Berlín - Německo poskytne Ukrajině samohybný protiletadlový systém Gepard. Na dnešní mezinárodní konferenci o Ukrajině na americké základně Ramstein v Německu to oznámila německá ministryně obrany Christine Lambrechtová. O plánovaných dodávkách ještě před oficiálním oznámením informoval list Süddeutsche Zeitung a další německá média. Americký ministr obrany Lloyd Austin ocenil ukrajinský odpor a slíbil Kyjevu podporu.

"Německo dodá protiletadlové obrněnce Gepard, právě to oznámila na základně Ramstein ministryně Lambrechtová," uvedlo na twitteru německé ministerstvo obrany. Německá vláda v pondělí souhlasila s tím, aby zbrojní výrobce Krauss-Maffei Wegmann mohl prodat repasované Gepardy z někdejších zásob německé armády. Společnost jich má několik desítek.

Gepard je založen na podvozku tanku Leopard, který je ve službě od poloviny 60. let 20. století. Je vybaven dvěma 35milimetrovými kanóny a radiolokátorem. V devadesátých letech systém prošel modernizací. Gepard je schopen likvidovat nejen vzdušné, ale i pozemní cíle.

Německo od počátku války na Ukrajině čelí kritice, že příliš pomalu a váhavě poskytuje Ukrajincům zbraně. Lambrechtová na konferenci ale řekla, že čísla hovoří o opaku, neboť Německo v prvním kroku poskytlo ukrajinské armádě protitankové i protiletecké střely. Nyní chce Berlín podle ní rozšířit zásobování těžkými zbraněmi, a to i v rámci výměny s východoevropskými spojenci, kteří Ukrajině přenechávají své vybavení sovětské výroby.

Německé ministerstvo obrany dnes také uvedlo, že německý příspěvek Severoatlantické alianci bude významnější, než jak tomu bylo dosud. "Německo si najde svou novou bezpečnostně-politickou roli," ujistilo ministerstvo. "Jasné je, že my Ukrajinu podporujeme," dodalo v prohlášení.

Na základnu Ramstein na dnešek pozval americký ministr obrany Lloyd Austin své protějšky nejen ze zemí Severoatlantické aliance, aby s nimi projednal možnosti dalších dodávek zbraní pro ukrajinskou armádu. Za Česko digitální účast na jednání přislíbil náměstek ministryně obrany Jan Havránek.

Americký ministr obrany ocenil ukrajinský odpor a slíbil Kyjevu podporu

Ukrajinský odpor proti ruské invazi je inspirací pro svobodný svět, řekl ministr obrany Spojených států Lloyd Austin na začátku dnešní mezinárodní konference na americké základně Ramstein v Německu. Řekl také, že pozvání přijalo přes 40 zástupců různých zemí, tedy členů nejen Severoatlantické aliance. Za Česko účast přes telemost přislíbil náměstek ministryně obrany Jan Havránek.

"Ukrajina věří, že může válku s Ruskem vyhrát. V to stejné věříme i my všichni tady," řekl Austin účastníkům konference. Prohlásil, že ruskou invazi a ruská válečná zvěrstva nelze omluvit. "Je to bezohledné, bezdůvodné a v rozporu s právem," upozornil americký ministr s tím, že svobodný svět je připraven Ukrajině nadále pomáhat.

Podle Austina je cílem dnešního jednání dohoda na rámci další mezinárodní spolupráce a podpory Ukrajiny. "Ukrajina dnes potřebuje naši pomoc, aby zvítězila. A bude potřebovat naši pomoc, až válka skončí," řekl americký ministr obrany. "Mí ukrajinští přátelé, víme, jaké břímě nesete. A měli byste vědět, že vám pomůžeme. Proto jsme dnes tady," dodal.

