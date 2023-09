Německo poskytne Kyjevu vojenskou pomoc za 400 milionů eur

Berlín - Německo poskytne Ukrajině k boji proti ruským invazním silám zbrojní pomoc včetně munice, obrněných vozidel, zimního oblečení a generátorů v hodnotě 400 milionů eur (9,8 miliardy Kč). V dnes zveřejněném rozhovoru s nejčtenějším německým deníkem Bild to prohlásil spolkový ministr obrany Boris Pistorius. Poznamenal, že o střelách s plochou dráhou letu Taurus, o které Kyjev usiluje, německá vláda ještě jasno nemá.

"Spolková vláda ještě nerozhodla, zda střely s plochou dráhou letu Taurus pošle," řekl Pistorius. "Celá spolková vláda má povinnost velmi pečlivě zvážit každou dodávku zbraní. Je třeba vyjasnit řadu politických, právních, vojenských a technických aspektů. To není snadné," uvedl.

Poznamenal, že Německo se soustředí v poskytování pomoci na ty oblasti, ve kterých je silné. "To jsou naše moderní tanky Leopard 2A6. Je to systém pozemní protivzdušné obrany. Náš protivzdušný systém Iris-T SLM denně na Ukrajině zachraňuje lidské životy," řekl Pistorius. "Ve zbrojní pomoci na Ukrajině jsme na druhém místě (po USA). Ukrajinci to velmi oceňují, jak znovu a znovu v rozhovorech říkají," poznamenal.

Berlín před týdnem oznámil, že Ukrajině dodal mimo jiné 20 bojových vozů pěchoty Marder, dva odminovávací tanky Wisent 1 a 3000 kusů dělostřelecké munice. Na otázku Bildu, zda Německo připravuje další balík pomoci, Pistorius odpověděl, že dodává další munici.

"Nadto pomůžeme s obrněnými vozidly a odminovávacími systémy. Myslíme také na blížící se zimu, pošleme oblečení a také generátory elektřiny a tepla. Celkem to bude balík za 400 milionů eur," dodal.

Rozhovor s Pistoriusem se uskutečnil před úterní schůzkou takzvané kontaktní skupiny pro Ukrajinu, kterou na americké letecké základně Ramstein v Německu pořádá ministr obrany Spojených států Lloyd Austin. Skupina sdružuje asi 50 států, které zbrojně podporují Ukrajinu.

Pistorius uvedl, že Německo podporuje Ukrajinu také výcvikem vojáků. "Do konce roku jich bude 10.000. V Ramsteinu například prověříme, zda ve výcviku můžeme učinit ještě více," řekl. Německo naopak podle ministra obrany neplánuje podpořit Ukrajince ve výcviku na amerických stíhačkách F-16. Tyto stroje, které Ukrajina od západních států dostane, totiž německá armáda nemá. V květnu ale Pistorius řekl, že Berlín zvažuje, jak by mohl podpořit koalici států, která se chystá Ukrajině americké stíhačky dodat.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu loni v únoru. Ukrajině se podařilo ruský postup zastavit a dobýt zpět část okupovaných území. Podle Pistoriuse je třeba se připravit na to, že nynější válka se může značně protáhnout. "Jasné ale je, že Moskva může válku rychle ukončit. Jediné, co by pro to Kreml musel udělat, je stáhnout vojáky z Ukrajiny," řekl.