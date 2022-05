Německo pomůže Česku nahradit techniku poskytnutou Ukrajině

Praha - Německo pomůže Česku nahradit zbrojní techniku, kterou Praha poskytuje Ukrajině čelící ruské invazi. Na společné tiskové konferenci v Berlíně s českým premiérem Petrem Fialou to dnes řekl německý kancléř Olaf Scholz. Podrobnosti uvést nechtěl. Podle Fialy je ale podoba budoucí dohody velmi konkrétní a týká se těžké techniky. Český premiér se odpoledne sešel s německý prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem.

Fotogalerie

"Pokud jde o dodávky zbraní, chceme úzce spolupracovat. Česko může dát k dispozici zbraně, které mají původ v ruské produkci a které by Ukrajina bezprostředně využila, a my můžeme pomoci české armádě, aby si udržela potřebnou sílu. Nazýváme to řetězovou výměnou," řekl Scholz.

"Domluvili jsme se na společném projektu, který se týká modernizace české armády a který, jak pan kancléř říkal, je spojen s konkrétní podporou ukrajinských ozbrojených sil. Naše týmy budou dál jednat o podobě spolupráce," řekl Fiala. "Jsem velmi rád, že jsme rychle nalezli v tak důležité věci shodu," uvedl český premiér. Doplnil, že Německo s Českem tak mohou využít svého potenciálu, kdy Praha může dodat Kyjevu zbraně, které ukrajinská armáda přímo potřebuje.

"Jsme velmi daleko a víme, co chceme udělat," uvedl Scholz na dotaz novinářů, jaké konkrétní požadavky Česko má a v čem by Německo mohlo Praze vyhovět. Podrobnosti o výměně vojenské techniky ale nechtěl uvést. "Týká se to konkrétních věcí, týká se to těžké techniky," dodal Fiala.

Německá vláda, která se dlouho zdráhala dodávat těžké zbraně na Ukrajinu, se rozhodla více zapojit do hromadných výměn zbraní a vybavení. Německo by tak spojencům ze svých vojenských zásob kompenzovalo to, co poskytnou Ukrajincům. Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová nedávno k takové možnosti výslovně zmínila, že tato výměna se bude týkat východoevropských spojenců, kteří Ukrajině přenechávají své vybavení sovětské výroby.

Premiér Fiala se sešel s německým prezidentem Steinmeierem

Český premiér Petr Fiala se dnes odpoledne na berlínském zámku Bellevue sešel s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Hlavními tématy jednání, jak Fiala předem avizoval, byly ruská invaze na Ukrajinu a česko-německé vztahy a spolupráce.

Fiala se na úvod schůzky podepsal v pamětní knize hostů. Po jednání s prezidentem nebyla plánována tisková konference, ale premiér chce později odpoledne na českém velvyslanectví vystoupit s komentářem pro česká

Fiala uctil v Berlíně památku popravených československých odbojářů

Fiala dnes po příletu do Berlína uctil ve věznici Plötzensee památku obětí, které tam popravili nacisté. Do památníku ve věznici, kterou během druhé světové války využívali nacisté k zadržování a likvidaci svých odpůrců, zamířil Fiala ihned po příletu do německé metropole.

Po nástupu nacistů k moci v roce 1933 sloužila věznice Plötzensee převážně k zadržování politických odpůrců. Ti byli v zařízení od roku 1936 také popravováni gilotinou a oběšením. Do konce druhé světové války zde přišlo o život přes 2800 vězňů více než dvaceti národností. Mezi popravenými bylo 701 československých občanů, z nichž 611 za protinacistický odboj.

Podle českého Ústavu pro studium totalitních režimů byli občané bývalého Československa druhou nejpočetnější skupinou obětí popravených v Plötzensee. To podle historiků dokládá odhodlanost Čechoslováků přispět k porážce nacistů.

Mezi nejznámější české vězně patří komunistický novinář Julius Fučík, kterého nacisté v Plötzensee oběsili v září 1943. Po válce učinil československý komunistický režim z Fučíka legendu a přední postavu své ideologie. Gilotinou byl popraven Vasil Kaprálek Škrach, který působil jako osobní knihovník prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Pod gilotinou zemřela i novinářka, odbojářka a spoluvydavatelka odbojářského časopisu V boj Irena Bernášková.