Německo podle Seehofera zřejmě označí Česko za oblast s mutacemi

Berlín - Německo zřejmě označí příhraniční regiony v České republice jako oblasti s vysokým výskytem koronavirových mutací. Dnes to řekl listu Süddeutsche Zeitung německý ministr vnitra Horst Seehofer s tím, že to umožní obnovení hraničních kontrol. Seehofer uvedl, že o přísnější hodnocení Česka a také rakouské spolkové země Tyrolsko požádalo Sasko s Bavorskem a že kancléřka Angela Merkelová a vicekancléř Olaf Scholz s tím souhlasí. Sasko kvůli epidemické situaci v ČR výrazně zpřísní podmínky pro pendlery.

"Svobodný stát Bavorsko a Svobodný stát Sasko dnes požádaly spolkovou vládu, aby označila Tyrolsko a příhraniční regiony Česka za oblast s mutacemi a umožnila stálé hraniční kontroly," řekl Seehofer. "Nejspíše tak rozhodneme. Tak je to s kancléřkou a vicekancléřem dohodnuto," dodal ministr vnitra.

O zařazení na německý seznam oblastí s vysokým výskytem koronavirových mutací rozhodují společně ministerstva vnitra, zahraniční a zdravotnictví. Toto grémium zasedá v pátek a jeho rozhodnutí následně vyhlásí Institut Roberta Kocha (RKI), který seznam spravuje a který v Německu působí jako zdravotní úřad pro prevenci a potírání nemocí.

Sasko kvůli situaci v Česku zpřísní podmínky pro pendlery

Sousední Sasko kvůli epidemické situaci v Česku výrazně zpřísní podmínky pro pendlery. Oznámil to dnes saský premiér Michael Kretschmer, informovala agentura DPA. Výjimku by podle něj měli dostat jen zdravotníci, pečovatelé a někteří pracovníci v zemědělství. Testovat se zřejmě budou muset každý den. Kretschmer zdůraznil, že opět nabídl českému premiérovi Andreji Babišovi pomoc.

Situace v Česku se podle saského premiéra zhoršuje, a je proto nutné izolovat některá ohniska nákazy. Za zpřísňováním opatření pro pendlery je i to, že je v Česku na postupu britská mutace koronaviru. Kretschmer zdůraznil, že ho vývoj v sousední zemi mrzí.

Saský premiér se dlouho bránil omezování pohybu pendlerů přes hranici a zdůrazňoval, že jsou čeští pendleři pro Sasko nepostradatelní, obzvlášť ve zdravotnictví a sociální péči.

Právě lidé, kteří dojíždí z Česka do Saska za prací do nemocnic a pečovatelských domů, by měli dostat z nových opatření výjimku. Dál by mohli přes hranice za prací jezdit i lidé pracující v zemědělství, především v živočišné výrobě. "Další výjimky nebudou možné," zdůraznil Kretschmer.

Povinností by podle předsedy saské vlády měly být nově každodenní testy na koronavirus. Uvažuje se i o určité formě karantény pro pendlery, kteří by se museli po návratu z práce zdržovat jen doma. Sám Kretschmer dnes ale připustil, že možnosti kontroly by byly v takovém případě značně omezené.

Zemský premiér dnes také řekl, že Andreji Babišovi opět nabídl pomoc se zvládáním epidemické situace. Dva ze tří okresů, které dnes česká vláda uzavřela, hraničí se Saskem. Jde o Cheb a Sokolov. Kretschmer také zdůraznil, že je jen na Česku, zda saskou nabídku pomoci využije.

Po zařazení Česka mezi epidemicky vysoce rizikové země na konci ledna žádalo Sasko po pendlerech dva negativní testy na koronavirus týdně. Bavorsko trvalo na testování přeshraničních pracovníků každých 48 hodin.

Už ode dneška platí omezení pro pendlery z Česka také v bavorských příhraničních okresech Tirschenreuth, Cham a Neustadt an der Waldnaab. Ve středu okresy oznámily, že pendleři budou moci nově jet jen přímou cestou do práce a bez zastávky a poté se ihned vrátit do Česka.