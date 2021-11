Německo označilo Českou republiku jako epidemicky vysoce rizikovou zemi

Berlín - Německo dnes s účinností od neděle zařadilo Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí. Oznámil to Institut Roberta Kocha (RKI), který je hlavním německým úřadem pro potírání infekčních chorob. Zpřísněné epidemické hodnocení, které je reakcí na rychlé šíření nemoci covid-19 v Česku, zkomplikuje cestování především neočkovaným, od nichž bude vyžadována karanténa. Krátkých cest, jejichž délka nepřesáhne 24 hodin, nebo každodenního dojíždění za prací a studiem se povinná izolace nedotkne. Pendleři se ale bez pravidelného testování neobejdou.

"Rád bych zdůraznil, že opatření skutečně hlavně postihnou neočkované. V jejich případě lze nicméně doufat, že při zaujetí svého postoje k očkování museli nejspíše tušit, že jim jejich rozhodnutí přinese určité nevýhody. To se týká nejen turistů, ale i neočkovaných pendlerů, kteří se budou muset dvakrát týdně testovat," řekl dnes ČTK český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Poznamenal, že i tak je v německém přístupu možné vidět vstřícnost. "V Sasku i Bavorsku, kam nejčastěji pendleři směřují, se již uplatňuje pravidlo 2G (očkovaní a vyléčení), které neakceptuje test jako "vstupenku" na veřejné akce či do restaurací," uvedl.

Podle Kafky lze předpokládat, že Německo z vánočních trhů vykáže neočkované, což již někteří organizátoři učinili. Adventní trhy v Sasku a Bavorsku jsou přitom každoročně oblíbeným cílem českých turistů.

Neočkovaní, pokud do Německa míří na déle než 24 hodin, budou muset na deset dní do karantény, její předčasné ukončení po pěti dnech je podmíněno negativním testem. Turistické cestování bude ale složitější i pro rodiny s dětmi mladšími 12 let. Pro tyto děti, které test nepotřebují, zatím není v Evropské unii schválená vakcína, proto musí po příjezdu do Německa zůstat v pětidenní karanténě. K ukončení karantény dětí, která je automaticky zkrácená, test potřebný není.

Pro očkované a vyléčené přijíždějící do Německa z vysoce rizikových zemí bude platit povinnost vyplnit digitální vstupní formulář. Ten musí před cestou vyplnit i neočkovaní, kteří potřebují i negativní test. I tak se ale neočkovaní nejméně pětidenní a bez druhého testu desetidenní karanténě nevyhnou.

Karanténní nařízení, které vstup do Německa upravuje, počítá pro vysoce rizikové země s řadou výjimek. Izolace ani vstupní formulář není vyžadován od těch, kteří Německem jenom projíždějí, případně kteří vysoce rizikovou oblastí bez zastavení projeli. Tato úleva platí také pro takzvaný malý pohraniční styk, kdy pobyt v Německu nepřesáhne 24 hodin, případně kdy cesta z Německa do vysoce rizikové oblasti je kratší než 24 hodin. Pro návštěvu dětí či rodičů je pak možné uplatnit výjimku pro pobyt trvající až 72 hodin. Formulář a karanténa se netýká ani pendlerů, kteří do Německa dojíždějí za prací či studiem. Přesná pravidla pro vstup do Německa na svém webu zveřejnila mimo jiné česká ambasáda v Berlíně.

Zpřísněná karanténní omezení, která jsou důsledkem zařazení Česka na seznam vysoce rizikových zemí, ale nemají být tak dramatická, jako tomu bylo v zimě a na jaře. "Hranice zavřené každopádně nebudou a policie bude provádět kontroly namátkově. Komunikace mezi českou a německou stranou je excelentní a za to chci rovněž německým partnerům poděkovat," dodal velvyslanec.

Česko bylo na seznamu rizikových zemí v Německu od loňského září do letošního června, z toho od ledna do dubna bylo v přísněji hodnocené kategorii vysoce rizikových oblastí. Od 14. února do 27. března bylo Česko kvůli šířící se britské variantě koronaviru na německém seznamu oblastí s výskytem mutací, což cestování prakticky znemožnilo.

Německo nyní řadí cizí státy, kde se nákaza rychle šíří, do dvou kategorií - vysoce rizikové oblasti a oblasti s výskytem mutací koronaviru. Dřívější kategorii "prosté" rizikové oblasti od srpna zrušilo. Jako oblast s mutacemi, což prakticky znemožňuje cestování, nyní Německo neoznačuje žádnou zemi.

Na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí dnes Německo zařadilo také Laos, Maďarsko a Rakousko s výjimkou několika horských oblastí, které jsou přístupné jen přes Německo. Od konce října je na seznamu Slovensko. Vysoce rizikové naopak pro Německo od neděle nebudou Spojené státy.