Německo ohrožují bouřky i lesní požáry na stovkách hektarů

Berlín - Východ Německa dnes nadále sužují vedra a také lesní požáry. V okolí Berlína hoří stovky hektarů porostu. Velký požár u městečka Jüterbog se rozšířil už na více než 600 hektarů, informovala dnes odpoledne agentura DPA. Na západě Německa platí varování před bouřkami. Od čtvrtka se má podle meteorologů od západu začít ochlazovat.

Německo i dnes opanovaly teploty odpovídající vrcholnému létu, zatímco v některých oblastech znovu platí varování před bouřkami. Možný je i výskyt krup a vichřic, z nichž se mohou tvořit i tornáda, varovala německá meteorologická služba DWD. Další prudké bouřky očekávají němečtí meteorologové dnes večer a v noci na středu zejména v nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko.

Spolkové země v centrální a západní části Německa se až do noci na dnešek potýkaly spíše s bouřkami a dešťovými srážkami. Zvlášť vydatně pršelo ve spolkových zemích Hesensko a Durynsko a také v Bádensku-Württembersku. Vyvrácené stromy poničily několik automobilů a bouře na několik hodin ochromila provoz na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Nejprudší srážky, 46 litrů na hodinu a metr čtvereční, naměřila DWD v hesenském Hohensteinu.

Až ve čtvrtek má do Německa od západu proudit chladnější vzduch. Pak teprve bude nebezpečí bouřek pryč, uvedla meteorologická služba.

Ve východoněmeckém Braniborsku kolem Berlína hoří dvě lesní plochy. U Jüterbogu jihozápadně od metropole hoří už více než 600 hektarů lesního porostu. Předchozí zprávy přitom hovořily o zhruba 250 hektarech a hasiči ujišťovali, že mají požáry pod kontrolou. Přes noc je hlídalo na 50 hasičů. Menší požár poblíž Hennickendorfu východně od hlavního města dnes stravoval přibližně 60 hektarů lesního porostu.

"Situace není pod kontrolou," řekla podle DPA dnes odpoledne Kathrin Burghardtová z jüterbogské radnice. Směr větru se podle ní neustále mění, což úřadům znesnadňuje práci. Místním obyvatelům však podle Burghardtové zatím žádné nebezpečí nehrozí. Přesto mají mít zavřené dveře a okna.

Hašení požárů znemožňuje i skutečnost, že hoří v oblasti bývalých vojenských cvičišť a v oblasti je munice, která může explodovat. "V oblasti u Jüterbog se střílí už stovky let, to je příliš nebezpečné," citovala agentura DPA mluvčího hasičů. Zásahové síly do boje s plameny nasadily už i hasicí vrtulník spolkové policie.

"Stejně jako každý rok nemůžeme uhasit všechna ohniska požáru, protože opět hoří území zatížené municí," potvrdil starosta Jüterbogu Arne Raue.

Hasiči proto mohou vstoupit jen na některá prostranství a odtud hasit a bránit šíření požáru. Zasažené plochy proto mají kontrolovaným způsobem shořet. "To je zcela normální postup. Jenom je třeba trochu trpělivosti," podotkl mluvčí.

Právě nedaleko požárů byla v pondělí naměřena nejvyšší teplota v Německu: v obci Niedergörsdorf v okrese Teltow-Fläming to bylo 35,1 stupně Celsia.