Německo od října zpřísní covidová opatření, počítá s respirátory a testy

Berlín - Německo od října plošně zavede povinné respirátory v dálkové dopravě, zdravotní roušky budou moci mít jen děti. Do nemocnic a pečovatelských zařízení bude možný vstup jen s negativním testem. O rouškách v obchodech, restauracích a volnočasových zařízeních rozhodnou regiony. Dnes tato opatření schválila vláda. Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach poznamenal, že zemi čeká podzimní vlna nemoci covid-19, ale díky těmto omezením ji zvládne. Ujistil, že žádné plošné uzavírky či přechody na digitální vyučování se konat nebudou.

"Cílem těchto opatření je předejít přetížení zdravotního systému," řekl Lauterbach. O tom, že Německo postihne podzimní vlna, ministr zdravotnictví nepochybuje, schválená opatření ji ale podle něj pomohou překonat.

V Německu jsou nyní povinné roušky jen v hromadné dopravě a v nemocnicích, klinikách a pečovatelských zařízeních. Od října budou v dálkové dopravě nezbytné respirátory FFP2, výjimku v podobě obyčejných roušek budou mít jen děti od šesti do 14 let a dopravní personál. Do nemocnic a pečovatelských domů bude vstup podmíněn testem.

Spolkové země pak budou moci samy rozhodnout, zda zavedou roušky ve veřejně přístupných budovách. Do restaurací a kulturních zařízení bude možné vstoupit i bez roušky, pokud se člověk prokáže testem. Výjimku budou mít i čerstvě očkovaní.

Německý ministr spravedlnosti Marco Buschmann, který návrh novely zákona o potírání infekčních chorob připravil společně s Lauterbachem, řekl, že roušky budou nosit i děti od pátých tříd. Podle něj tak bude možné zachovat prezenční výuku navzdory epidemicky obtížnému období podzimu a zimy. Společně s Lauterbachem uvedli, že plošné uzavírání škol nebude.