Německo od října zpřísní covidová opatření, počítá s respirátory a testy

Berlín - Německo od října plošně zavede povinné respirátory v dálkové dopravě, zdravotní roušky budou moci mít jen děti. Do nemocnic a pečovatelských zařízení bude možný vstup jen s negativním testem. O rouškách v obchodech, restauracích a volnočasových zařízeních rozhodnou regiony. Dnes tato opatření schválila vláda. Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach poznamenal, že zemi čeká podzimní vlna nemoci covid-19, ale díky těmto omezením ji zvládne. Ujistil, že žádné plošné uzavírky či přechody na digitální vyučování se konat nebudou.

"Cílem těchto opatření je předejít přetížení zdravotního systému," řekl Lauterbach. O tom, že Německo postihne podzimní vlna, ministr zdravotnictví nepochybuje, schválená opatření ji ale podle něj pomohou překonat.

V Německu jsou nyní povinné roušky jen v hromadné dopravě a v nemocnicích, klinikách a pečovatelských zařízeních. Od října budou v dálkové dopravě nezbytné respirátory FFP2, výjimku v podobě obyčejných roušek budou mít jen děti od šesti do 14 let a dopravní personál. Do nemocnic a pečovatelských domů bude vstup podmíněn testem.

Spolkové země pak budou moci pro období od letošního 1. října do 7. dubna 2023 samy rozhodnout, zda zavedou roušky ve veřejně přístupných budovách. Do restaurací a kulturních zařízení bude možné vstoupit i bez roušky, pokud se člověk prokáže testem. Výjimku budou mít i čerstvě očkovaní.

Německý ministr spravedlnosti Marco Buschmann, který návrh novely zákona o potírání infekčních chorob připravil společně s Lauterbachem, řekl, že roušky budou nosit i děti od pátých tříd. Podle něj tak bude možné zachovat prezenční výuku navzdory epidemicky obtížnému období podzimu a zimy. Společně s Lauterbachem uvedli, že plošné uzavírání škol nechtějí.

Ačkoli vláda počítá s posílením významu testování, rozbory již nebudou plošně zdarma, jako tomu bylo do konce června. Rychlotest nyní přijde na tři eura (74 Kč). "Bezplatné občanské testování prozatím nebude," řekl Lauterbach.

Přinejmenším do 30. září pak budou platit stávající podmínky vstupu do Německa, kdy lidé nemusí předkládat doklad o očkování, test, případně doklad o prodělání covidu.

Vládní svobodní demokraté chtějí ještě před schválením novely změnit podmínky pro letecké cestování, kde nyní stačí rouška, ale od října bude nezbytný respirátor. Debaty vyvolala i cesta kancléře Olafa Scholze a ministra hospodářství Roberta Habecka do Kanady, která byla bez roušek. To pobouřilo veřejnost. Vládní mluvčí uvedl, že na palubě vojenských letadel nejsou roušky povinné a že všichni účastníci letu museli projít PCR testováním.