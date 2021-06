Německo od neděle nebude považovat ČR za epidemicky rizikovou zemi

Berlín - Německo s účinností od neděle 6. června vyřadí Českou republiku ze svého seznamu epidemicky rizikových zemí, na kterém je Česko kvůli pandemii nemoci covid-19 od loňského září. Dnes to oznámil Institut Roberta Kocha (RKI), který rejstřík spravuje a který je německým úřadem pro prevenci a potírání chorob. Vyřazení ze seznamu znamená, že Německo po cestujících z Česka nebude vyžadovat karanténu, kterou je ale nyní možné nahradit dokladem o očkování, potvrzením o prodělání nemoci, nebo negativním testem. Pro lety do Německa nadále platí podmínka v podobě negativního testu před nástupem na palubu.

Pro plné rozvolnění cestovního režimu je nutné nejdříve počítat s desetidenním přechodným obdobím. Lhůta souvisí s tím, že při vstupu do Německa se musí každý řídit karanténními opatřeními podle toho, v jaké epidemické kategorii zemí v uplynulých deseti dnech pobýval. A Česko bude formálně do 5. června označováno jako riziková oblast. Přechodnému období se při cestě z Česka do Německa ale mohou vyhnout ti, kteří v Česku nepobývali před 6. červnem a zároveň nebyli v jiné rizikové oblasti.

"Vzhledem k tomu, že Česká republika byla vlastně ještě poměrně nedávno zařazena německou stranou mezi oblasti s výskytem virových variant, což znamenalo téměř kompletní uzávěru česko-německé hranice, věřím, že si naši občané vychutnají skutečnost, že od nedělního rána již nebude Česká republika nadále považována za rizikovou oblast," sdělil ČTK český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. "Jistá omezení ještě zůstanou v platnosti po dobu desetidenního přechodného období. Pocit úlevy a uspokojení z dobré zprávy by však mohl přetrvat," dodal.

Již nyní bylo možné volně do Německa cestovat bez karantény a bez testů v rámci takzvaného malého pohraničního styku. Pobyt v Německu ale nesměl přesáhnout 24 hodin.

To, že pro cesty do Německa nebudou potřebné testy, ale neznamená, že Češi se bez nich v sousední zemi zcela obejdou. Pro ubytování v hotelech či penzionech nebo pro návštěvu restaurací a hospod je nezbytný negativní rozbor, doklad o očkování, nebo potvrzení o prodělání nemoci.

O seznamu rozhodují společně německá ministerstva zahraničí, vnitra a zdravotnictví. Za epidemicky rizikovou Německo považuje zemi, kde je sedmidenní průměr nových případů na 100.000 obyvatel vyšší než 50. V Česku je nyní tato hodnota 24. Německo zároveň před vyřazením ze seznamu zohledňuje to, aby průměr v dané zemi byl pod padesátkou dlouhodobě, zpravidla se počítá se dvěma týdny. I to Česko splnilo.

Na seznam Německo zařadilo celou Českou republiku loni 25. září, později hodnocení zpřísnilo na vysoce rizikovou oblast a v únoru i na oblast s mutacemi koronaviru. Situace se začala lepšit na konci března, kdy se ČR vrátila do kategorie vysoce rizikové. Jen rizikové je Česko pro Němce od května.

Německo ze seznamu rizikových oblastí v Evropě vyřazuje s výjimkou Tyrolska a Vorarlberska také Rakousko, několik švýcarských kantonů, Itálii, francouzskou Korsiku, několik oblastí v Chorvatsku a Vatikán.

Berlín zároveň zlepšil hodnocení Litvy, Švédska, Turecka a dvou norských provincií, které od neděle nebude považovat za vysoce rizikové, ale jen za rizikové. Na seznam oblastí s mutacemi koronaviru nově Německo zařazuje Uruguay, což prakticky znemožňuje cestování do tohoto jihoamerického státu.