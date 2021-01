Německo očekává prodloužení a zpřísnění karantény

Berlín - Stávající karanténa v Německu, která platí nejméně do konce ledna, bude pokračovat i v únoru, navíc bude možná ještě přísnější. Vyplývá to z vyjádření politiků a ze spekulací médií před úterním jednáním kancléřky Angely Merkelové, která se s premiéry německých spolkových zemí bude radit o dalším postupu v boji proti pandemii nemoci covid-19. O trpělivost a pochopení dnes Němce požádal prezident Frank-Walter Steinmeier. Vláda si dělá velké obavy z mutací koronaviru, které jsou považovány za agresivnější. Tématem úterní schůzky může být i hojně probíraná situace kolem českých pendlerů.

Za velmi nebezpečné jsou považovány mutace z Británie a Jihoafrické republiky, které se dokážou šířit rychleji než jiné vývojové větve nového koronaviru SARS-CoV-2. O nebezpečnosti mutací dnes na pravidelné vládní tiskové konferenci hovořil i kancléřčin mluvčí Steffen Seiebert. Nikdo proto nepochybuje, že karanténu Německo prodlouží.

Německo se do karantény uchýlilo v listopadu a od té doby ji již několikrát prodloužilo a zpřísnilo. Sociálnědemokratický vicekancléř Olaf Scholz v rozhovoru s deníkem Bild řekl, že nyní očekává dvoutýdenní prodloužení uzávěry a také další zpřísnění podmínek. Ministr zdravotnictví Jens Spahn nevylučuje delší karanténu.

"Je lepší, pokud nyní v příštích dvou, třech či snad čtyřech týdnech čísla výrazně srazíme a omezíme kontakty," řekl Spahn. Cílem podle něj zůstává přerušit řetězec přenosu nákazy. Toho je podle odborníků možné dosáhnout při méně než 50 nových případech na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. Německo je aktuálně na hodnotě 134 nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní, uvádí Institut Roberta Kocha (RKI).

Média spekulují, že jedním z nových opatření, na kterém se Merkelová se zemskými premiéry dohodne, bude zvýšení požadavků na ochranu úst a nosu. Nyní s výjimkou Bavorska, které požaduje v obchodech a prostředcích hromadné dopravy respirátory třídy FFP2, postačuje jakákoli rouška či šátek.

Kancléřka podle portálu Business Insider podporuje zákaz nočního vycházení. Německo již nyní v oblastech, které překračují více než 200 nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní, omezuje pohyb veřejnosti na maximální vzdálenost 15 kilometrů od domova. Scholz takovou možnost nevyloučil. "Myslím si, že je to možné opatření, které ale není na prvním místě," řekl vicekancléř.

Vyloučeno není ani obnovení hraničních kontrol. Ministerstvo vnitra dnes podle agentury DPA řeklo, že otevřené jsou všechny možnosti. O hraničních kontrolách nedávno hovořil bavorský premiér Markus Söder, který ale vyzval především k celoevropské epidemické strategii. "Pokud to nebude možné, pak budou hraniční kontroly dávat smysl," řekl.

Krokem k přísnější ostraze hranic je nové nařízení německé vlády, která požaduje při příjezdu z vysoce rizikových oblastí předložit negativní test. Za vysoce rizikové oblasti jsou považovány ty, kde se šíří nebezpečné mutace koronaviru, nebo vykazují více než 200 nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní. Limit případů výrazně překračuje i Česko, na které ale Německo prozatím jako na vysoce rizikovou oblast nepohlíží. To se ale může změnit. Toho se obává Sasko, jehož zdravotnictví spoléhá na doktory a pečovatele z Česka a Polska. Pokud by Německo označila Českou republiku jako vysoce rizikovou oblast, přeshraniční dojíždění by to přinejmenším zkomplikovalo a bez dodatečných výjimek i znemožnilo. Proto Sasko vyjednává se spolkovou vládou, jak při takovém vývoji českým pendlerům výjimku zachovat.

Německé zdravotní úřady dnes oznámily 7141 nových případů koronaviru za předchozí den. To je podle Institutu Roberta Kocha (RKI) nejnižší hodnota od 20. října. Za posledních 24 hodin také v zemi zemřelo 214 osob s covidem-19. Institut upozornil, že počet mrtvých byl naposledy tak nízký 14. prosince. V pondělí však bývá bilance lepší než ostatní dny, protože o víkendu se provádí málo testů, napsala agentura DPA.