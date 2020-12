Německo očekává očkování proti koronaviru ještě letos

Berlín - Německo chce, aby Evropská unie schválila vakcínu proti koronaviru SARS-CoV-2 ještě před Vánocemi, odmítá ale schválení v nouzovém režimu a trvá na plnohodnotné certifikaci. Dnes to na tiskové konferenci v Berlíně prohlásil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), která vakcínu americké společnosti Pfizer a jejího německého partnera BioNTech schvaluje, původně uváděla, že látku doporučí k registraci nejdříve 29. prosince. Nyní by tak podle agentury Reuters mohla učinit již 23. prosince. Za možné toto datum považuje i Spahn.

"Byla by to dobrá zpráva pro Evropskou unii," řekl Spahn. O tento termín Berlín podle médií usiluje. Jakmile EMA vysloví souhlas, začne se v EU očkovat. Pokud EMA certifikaci vydá, bude to podle Spahna první povolení v řádném postupu na světě. "A na to nezapomínejme," uvedl.

Spahn odhaduje, že od schválení po první aplikaci látky bude třeba dvou až čtyř dní, tedy očkovat se začne ještě před koncem roku. Mezitím budou registrovány a kontrolovány šarže vakcíny a uskuteční se distribuce, což v případě Německa znamená předání látky jednotlivým spolkovým zemím.

Spahn zdůraznil, že Německo odmítá schvalovací proces na státní úrovni a v nouzovém režimu. "Vydali jsme se evropskou cestou," uvedl. Dodal, že o evropském duchu se nesmí hovořit jen v dobrých časech, ale i v těžkých dobách, které svádějí k nacionálním řešením.

Německo od středy zpřísňuje karanténní opatření, zavřou se školy a školky a také obchody, které neprodávají zboží denní potřeby. Spahn opatření označil za nezbytná, protože původní mírnější karanténa, která byla zavedena od listopadu, sice dokázala rychlé šíření nákazy přerušit, počet infikovaných ale neklesá. "Vidíme, že vzniká třetí vlna, ačkoli ta druhá ještě nezeslábla," řekl ministr zdravotnictví.

Spahn zároveň upozornil, že i přísnější karanténa nebude znamenat rychlé zastavení infekce. "Brzdná dráha bude i za plného brzdění dlouhá," uvedl.

Za mimořádně vážnou dnes označil situaci v Německu šéf Institutu Roberta Kocha Lothar Wieler. Opětovně vyzval veřejnost, aby i o svátcích výrazně omezila setkávání tak, aby snížilo riziko šíření infekce.

Počet úmrtí po nákaze koronavirem zůstává v Německu nadále vysoký. Za posledních 24 hodin přibylo 500 smrtelných případů a 14.432 nově nakažených, uvedl dnes Institut Roberta Kocha (RKI).

Německo je na očkování připraveno, centra čekají na vakcínu

Německo má prakticky hotovou síť zhruba 440 vakcinačních center, má připravené plány masové imunizace, najímá personál a připravuje pozvánky pro nejohroženější skupiny obyvatel. Jediné, co chybí, je vakcína proti koronaviru, která by mohla být dostupná ještě do konce roku. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), která v Evropské unii preparát vyvinutý německou společností BioNTech ve spolupráci s mezinárodní farmaceutickou společností Pfizer posuzuje, by mohla souhlas vydat k 21. prosinci. Ministr zdravotnictví Jens Spahn předpokládá, že do konce nadcházejícího léta se dobrovolně nechá očkovat 60 procent obyvatel 83milionového Německa.

EMA dosud jako termín možného schválení udávala 29. prosinec, nyní hovoří o 21. prosinci. Německá média si kladou otázku, zda postup EMA není příliš pomalý. Poukazují přitom na to, že látka byla vytvořena v Německu a že BioNTech při vývoji úzce spolupracoval s Institutem Paula Ehrlicha (PEI), který v zemi působí jako regulátor v oblasti očkovacích látek. Očkování zatím nouzově schválily úřady v Británii a USA, kde už vakcinace začala.

To, že Německo se pro nouzový schvalovací proces nerozhodlo a že s certifikací postupuje společně s ostatními unijními zeměmi, je vnímáno jako solidární, politické a také bezpečnostní rozhodnutí. Na druhou stranu to ale znamená odklad dlouho očekávané vakcinace v době, kdy jen v Německu denně umírají stovky lidí s covidem-19.

Jakmile bude očkování schváleno, může podle center vakcinace začít v řádu hodin. Spahn ale hovoří o dvou až čtyřech dnech, které budou potřeba pro kontrolu šarží vakcín a distribuci látky.

Jako první dostanou pozvánky senioři a zdravotníci. U starších lidí je největší riziko vážného průběhu nemoci a zdravotníci jsou koronaviru vystaveni nejvíce. Upřednostňování vybraných skupin bude zpočátku nezbytné, neboť nebude dostatek vakcíny a cílem je co nejrychleji ochránit ohrožené. Spahn uvádí, že v prvním čtvrtletí roku 2021 by Německo mohlo mít k dispozici až 13 milionů dávek BioNTechu, zhruba třetinu v lednu. Pokud budou schváleny i další vakcíny, třeba od společností AstraZeneca či Johnson & Johnson, bude dostupnost očkování větší.

Spahn v pondělním rozhovoru s televizí ZDF prohlásil, že do konce léta by mohlo být naočkováno až 60 procent německé populace. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že pro účinný boj s pandemií je nutné dosáhnout proočkovanosti mezi 60 až 70 procenty.

Dosažení mety 60 procent očkovaných znamená, že vakcínu si v 83milionovém Německu musí nechat aplikovat 50 milionů lidí, což v případě nutného přeočkování po zhruba třech týdnech znamená zajistit 100 milionů dávek. Německá média i politici proto hovoří o největší logistické výzvě v dějinách spolkové republiky. Nutné je připravit nejen seznamy očkovaných a očkovací centra, ale také zajistit distribuci, ostrahu či zdravotnický personál.

Pracovníky pro očkovací centra hledají samy spolkové země. V Sasku s tím pomáhá Červený kříž, v Durynsku pak sdružení lékařů. Na nezájem doktorů si spolkové země nestěžují, například Šlesvicko-Holštýnsko eviduje přihlášky více 2900 lékařů a v Berlíně okolo 800 dobrovolníků. Severní Šlesvicko-Holštýnsko uvádí, že na den potřebuje v centrech 90 lékařů, Berlín hovoří o 120, z nichž ale 30 bude vyčleněno pro mobilní očkovací týmy. Ty budou navštěvovat zájemce o vakcínu v nemocnicích či pečovatelských domovech.

Zájem lékařů o služby je ale vyvážen honorářem, který se nejčastěji pohybuje ve výši 150 eur (4000 korun) na hodinu. Tato suma vyvolala i kritiku, sdružení lékařů ale částku obhajuje s odkazem na náročnost akce. Pro srovnání, běžný plat lékařů se ve veřejných nemocnicích podle tarifních tabulek pohybuje od 4700 do zhruba 9800 eur měsíčně a minimální mzda v Německu činí 9,5 eura (250 korun) na hodinu.

Zdravotníci s nelékařským vzděláním dostanou v centrech podle odbornosti mezi 50 až 30 eury na hodinu. S hodinovou částkou okolo 30 eur se počítá i pro administrativní pracovníky, ostrahu či uklízeče.

Jedním z pilířů přerozdělování vakcín bude armáda, která by jako centrální sklad mohla podle magazínu Der Spiegel poskytnout své zařízení v dolnosaském Quakenbrücku. Zda tomu tak skutečně bude, jasné není. Armáda ale potvrdila, že žádost od ministerstva zdravotnictví obdržela a že je připravena.

Na distribuci se budou podílet i soukromé dopravní společnosti. Dolní Sasko již sdělilo, že bude spolupracovat s DHL, stejný zájem má i Sasko-Anhaltsko či Bádensko-Württembersko.

Jednou z neznámých v celém soukolí imunizace Německa zůstávají náklady. Jisté je, že budou vysoké, přesné částky ale zatím nejsou známé. Vakcína bude placena ze spolkového rozpočtu, potřebné příslušenství včetně injekcí a provoz očkovacích center budou hradit spolkové země a na honorářích pro očkovací personál se budou podílet zdravotní pojišťovny. Jen Berlín chod svých šesti očkovacích center odhaduje pro prvních pět měsíců na 200 milionů eur (5,3 miliardy korun).