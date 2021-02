Německo obnovilo hraniční kontroly s Českem a omezuje cestování

Berlín - Německo od půlnoci oficiálně obnovilo stálé hraniční kontroly na pomezí s Českou republikou. Důvodem je špatná epidemická situace v České republice, kterou Německo nově považuje za oblast s vysokým výskytem koronavirových mutací. Zpřísněné epidemické hodnocení Česka ještě více komplikuje cestování mezi oběma zeměmi, za prací tak přes hranice mohou dojíždět jen zdravotníci a další zaměstnanci kritické infrastruktury. Omezen je i průjezd Německem.

Dopravní společnosti nesmějí ode dneška přepravovat do Německa cestující z České republiky. Výjimku mají němečtí občané nebo ti lidé, kteří v Německu žijí. Ministerstvo vnitra uvádí, že toto omezení se týká nejen komerční dopravy, ale i té individuální. Nezbytný je ke vstupu do Německa test, který musejí předložit i pracovníci nákladní dopravy či tranzitující osoby. Za důvod k tranzitu Německo uznává jen dopravu zboží či humanitární cesty, průjezd například do Itálie kvůli dovolené možný nebude.

Z českých pendlerů, kteří v Německu pracují, mohou i nadále dojíždět jen zdravotníci a v případě Saska i pracovníci v zemědělství. Test na koronavirus se ale od nich vyžaduje každý den.

Sasko pendlery z ostatních odvětví vyzvalo, aby se v Německu ubytovali. Přispívat jim bude částkou 40 eur (1030 Kč) na noc. Bavorsko podle neoficiálních informací českého ministerstva zahraničí povolí vstup bez karantény pendlerům, kteří do úterý získají od zaměstnavatele a místních úřadů potvrzení, že jsou nezbytní.

Řidiči kamionů a pendleři, kteří mají výjimku, jsou osvobozeni od karantény, kterou všichni ostatní po příjezdu do Německa musejí nastoupit. V Sasku, kde karanténa trvá 14 dní, není možné izolaci předčasně ukončit, což jiné země po pěti dnech umožňují.

Na dodržování zpřísněného epidemického režimu dohlíží policie, která obnovila hraniční kontroly. O tom, jak nyní tyto kontroly fungují, se dnes chtějí na hraničním přechodu Schirnding/Cheb přesvědčit bavorský premiér Markus Söder a bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann.