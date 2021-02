Německo obhajuje kontroly a karanténní omezení na hranicích

Berlín - Německo chce zrušit vstupní karanténní omezení co nejdříve, přednost má ale ochrana obyvatel. Dnes to podle agentury Reuters řekl německý státní tajemník pro evropské záležitosti Michael Roth, podle kterého se z Česka do Německa dostává mutace koronaviru. Evropská komise v posledních dnech opakovaně kritizovala Německo za zavedení hraničních kontrol s Českem a rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko, německá vláda ale opatření obhajuje. Nyní hrozí kontroly i na německých hranicích s Francií.

Německo obnovilo kontroly na českém pomezí 14. února, kdy Českou republiku označilo za oblast s nebezpečnými mutacemi koronaviru. V Česku je navíc epidemická situace oproti Německu výrazně horší. Německu se podařilo výrazně snížit šíření infekce, v Česku je vývoj dramatický. Němečtí politici včetně kancléřky Angely Merkelové v posledních dnech poukazovali na to, že jistá souvislost mezi nákazou v Česku a vysokou mírou infekce v německých regionech u hranic s Českem je patrná. Roth dnes výslovně uvedl, že z Česka se do Německa šíří mutace.

Německo nyní zvažuje zpřísnit kvůli mutacím režim na hranicích s Francií. Ve francouzském departmentu Moselle hraničícím s Německem se v poslední době totiž rychle šíří takzvaná jihoafrická a brazilská mutace koronaviru, které jsou zřejmě nakažlivější než původní varianta viru SARS-CoV-2.

Roth dnes řekl, že Francie přislíbila průběžně informovat německou stranu o karanténních opatřeních v departmentu Moselle. Uvedl rovněž, že německé spolkové země Sársko a Porýní-Falc, které s tímto francouzským regionem sousedí, hranice uzavřít nechtějí.

Roth zdůraznil, že omezení na německém pomezí nejsou porušením dohody o schengenském prostoru bez vnitřních hranic. I tak chce podle něj Německo kontroly a restrikce ukončit co nejdříve, přednost má ale ochrana německých obyvatel.

Roth také uvedl, že bude nezbytné znovu projednat status očkovaných proti covidu-19, protože se zdá, že lidé díky vakcíně nepředstavují infekční nebezpečí pro ostatní. Z oblastí s mutacemi mohou nyní do Německa cestovat jen němečtí občané, lidé, kteří v zemi žijí, vybraní přeshraniční pracovníci a dopravci zboží.