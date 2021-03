Německo o dva týdny prodlouží kontroly na hranicích s ČR

Berlín - Německo prodlouží stálé kontroly na hranicích s Českou republikou a rakouským Tyrolskem do 17. března. Podle agentury DPA to dnes na neveřejném zasedání výboru pro vnitřní záležitosti Spolkového sněmu oznámil náměstek německého ministra vnitra Stephan Mayer. Dosud byly kontroly výrazného omezení cestování naplánované do dneška.

Němečtí policisté na hranicích dohlížejí na dodržování karanténních opatření, které Německo uvalilo na země považované za oblasti s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. Na tomto seznamu je od 14. února také Česko s velkou částí Tyrolska a též Slovensko.

Z těchto oblastí smí do Německa cestovat jen Němci, cizinci žijící trvale v Německu, nákladní dopravci či někteří pendleři, pokud se prokážou nanejvýš 48 hodin starým negativním testem na koronavirus. Všichni s výjimkou přeshraničních pracovníků a řidičů kamionů musí po příjezdu do karantény.