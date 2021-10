Německo nově považuje Slovensko za epidemicky vysoce rizikovou zemi

Berlín - Německo s účinností od neděle 31. října zařadilo Slovensko na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí. Dnes to oznámil Institut Roberta Kocha (RKI), který soupis spravuje. Česko i přes rychle rostoucí počty nových případů nemoci covid-19 zůstává pro Němce bezpečnou zemí. Nové epidemické hodnocení Slovenska znamená cestovní komplikace především pro neočkované, kteří po příjezdu do Německa musí nehledě na test nastoupit do desetidenní karantény, kterou je možné zkrátit po pěti dnech dalším testem.

Německo naopak ze seznamu vysoce rizikových zemí, o kterém společně rozhodují ministerstva vnitra, zahraničí a zdravotnictví, vyřadilo Izrael a palestinská území.

Tempo šíření koronaviru na Slovensku výrazně zrychluje od září, epidemická situace se dále zhoršila v říjnu. Ve čtvrtek zdravotníci díky PCR testům odhalili 4587 infikovaných. Ve slovenských nemocnicích stoupá počet hospitalizovaných v souvislosti s koronavirovou nákazou. S potvrzeným covidem-19 nebo s podezřením na toto onemocnění bylo ve čtvrtek v nemocnicích 1421 osob, tedy nejvíce od letošního dubna.

Počty nakažených rostou rychle také v Česku, které za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel hlásí 276 infikovaných. Stejný údaj v Německu má hodnotu 139,2. Jednou z podmínek pro zařazení na seznam vysoce rizikových zemí je sedmidenní incidence výrazně přesahující stovku, Německo ale zároveň hodnotí i rychlost šíření infekce, rozsah testování, pozitivitu testů či obsazenost nemocnic.

Pro očkované a vyléčené bude při cestách ze Slovenska do Německa jedinou změnou povinnost vyplnit digitální vstupní formulář. Ten musí vyplnit i neočkovaní, pro které bude po příjezdu nově vyžadována desetidenní karanténa. Tu je možné po pěti dnech předčasně ukončit negativním testem. Povinnost testu při vstupu do Německa pro neočkované je i přes karanténu zachována, což ale platilo také v režimu, kdy Slovensko bylo považováno za epidemicky bezpečné. Děti mladší 12 let, pro které očkování zatím není dostupné, žádný test předkládat nemusí, jejich karanténa je automaticky stanovena na pět dní.

Karanténní nařízení, které vstup do Německa upravuje, počítá s řadou výjimek. Izolace ani vstupní formulář není vyžadován od těch, kteří Německem jenom projíždějí, případně kteří vysoce rizikovou oblastí bez zastavení projeli. Tato úleva platí také pro takzvaný malý pohraniční styk, kdy pobyt v Německu nepřesáhne 24 hodin, případně kdy cesta z Německa do vysoce rizikové oblasti je kratší než 24 hodin. Pro návštěvu dětí či rodičů je pak možné uplatnit výjimku pro pobyt trvající až 72 hodin.