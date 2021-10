Německo nově považuje Slovensko za epidemicky vysoce rizikovou zemi

Moskva/Berlín - Pandemie covidu-19 v řadě evropských zemí nadále sílí. Denní maxima opět zaznamenaly Ukrajina i Rusko, které navíc jedenáctý den po sobě oznámilo rekordní počet mrtvých v souvislosti s nákazou koronavirem. Vysoká čísla hlásí i Polsko či Maďarsko. Německo zařadilo kvůli rychlému šíření nákazy Slovensko na svůj seznam epidemicky vysoce rizikových zemí. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že uzavírání škol by v Evropě mělo být až krajním řešením, přestože jde o jediný region na světě, který již čtyři týdny po sobě hlásí nárůst počtu nových případů.

Rusko za uplynulý den registrovalo 1163 mrtvých a 39.849 nakažených. Kvůli rychlému šíření koronavirové nákazy bude v prvním listopadovém týdnu v celé zemi pracovní volno. V Moskvě platí částečný lockdown už od čtvrtka, jsou zavřené školy a otevřené zůstávají pouze obchody s nezbytnými věcmi.

Ukrajina zaznamenala za posledních 24 hodin rekordních 26.870 nových případů nákazy koronavirem a 648 souvisejících úmrtí. Na Ukrajině, kde žije asi 44 milionů obyvatel, je plně naočkovaných pouze 16 procent občanů. Vláda nařídila povinné očkování vybraným státním zaměstnancům a kyjevský starosta Vitalij Kličko hodlá požadovat úplnou imunizaci zaměstnanců restaurací, tělocvičen, obchodů a zábavních podniků.

Čtvrtá vlna epidemie covidu-19 dál sílí i v Polsku a Maďarsku, obě země za posledních 24 hodin zaznamenaly nejvyšší přírůstky za poslední zhruba půlrok. Polsko registrovalo 9387 nových případů nákazy, vláda proto usiluje o navýšení kapacit v nemocnicích a chce zdvojnásobit počet takzvaných covidových lůžek na 20.000. V Maďarsku přibylo 4041 infikovaných. Maďarská vláda od příštího týdne zavede povinné nošení roušek v prostředcích hromadné dopravy, začne vyžadovat očkování od pracovníků státních institucí a umožní soukromým společnostem nařizovat vakcinaci svým zaměstnancům.

Slovenský statistický úřad uvedl, že v zemi po zhoršení epidemické situace počet úmrtí v září po předchozím osmiměsíčním poklesu stoupl a byl vyšší než v minulosti. V září na Slovensku zemřelo 4422 obyvatel. Oproti průměru ve stejném období let 2016 až 2020 to představuje nárůst 5,7 procenta. Na Slovensku dále přibývá pozitivních případů, úřady ve čtvrtek registrovaly 4587 infikovaných. Německo zařadilo Slovensko kvůli vysokým počtům nakažených s účinností od neděle 31. října na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí. Nové epidemické hodnocení znamená cestovní komplikace především pro neočkované, kteří po příjezdu do Německa musí nehledě na test nastoupit do desetidenní karantény, kterou je možné zkrátit po pěti dnech dalším testem.

Česko, které za čtvrtek zaznamenalo denní přírůstek 4348 potvrzených případů, zůstává pro Němce bezpečnou zemí. Šíření koronavirové infekce ale zrychluje i Německu, kde za uplynulý den přibylo 25.000 nově nakažených. Před týdnem to bylo 19.500. Podle výzkumu pro televizi ZDF se kvůli sílící koronavirové infekci čím dál více Němců obává o své zdraví.

Školy v Evropě by měly v zimě zůstat otevřené, ale měla by se v nich dodržovat opatření bránící šíření koronaviru, uvedla dnes evropská pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO). Zavření škol by mělo být v evropském sekci WHO, která čítá 53 států včetně Ruska a Turecka, krajním řešením, i když evropský region jako jediný již čtyři týdny po sobě hlásí nárůst počtu nových případů.

Více než 100 milionů Indů podle oficiálních údajů nepřišlo na druhou dávku očkování proti covidu-19. To mezi odborníky vyvolává obavu, že by se nemoc mohla začít znovu šířit, přestože nyní je počet nakažených v Indii relativně nízký.

Jihoafrická republika zřídí ve snaze zvýšit proočkovanost očkovací centra poblíž volebních místností. Zemi čekají 1. listopadu komunální volby a zatím eviduje pouze 30 procent dospělých, kteří jsou plně očkovaní.

Neil Cavuto, jeden z moderátorů americké televize Fox News, vyzval své diváky k očkování proti covidu-19, teď kvůli tomu čelí i výhrůžkám smrtí.