Německo nepřijímá lety z Ruska, ruské úřady původně nedaly povolení Lufthanse

Berlín/Moskva - Německo ode dneška odmítá přijímat lety z Ruska. Informovaly o tom agentury s odvoláním na spolkové ministerstvo dopravy. Berlín se k takovému kroku rozhodl poté, co ruské úřady nevydaly německé letecké společnosti Lufthansa včas příslušná povolení na červen. Mluvčí Lufthansy však podle agentury DPA později večer informovala, že její letouny znovu smějí přistávat v Moskvě a Petrohradu, společnost získala povolení na celý červen.

Spolkové ministerstvo dopravy dnes uvedlo, že Rusko kvůli pandemii covidu-19 v březnu 2020 "jednostranně" pozastavilo platnost smluv týkajících se letecké dopravy. Její podmínky od té doby obě země schvalovaly každý měsíc. "Pro lety Lufthansy ruský úřad FATA nevydal povolení pro měsíc červen včas, a tak lety této společnosti naplánované na brzké ráno 2. června musely být 1. června ve večerních hodinách zrušeny," uvedlo ministerstvo.

Dodalo, že na základě principu reciprocity německý úřad pro letectví rovněž nevydal žádné další povolení pro lety ruských společností. Tak to podle ministerstva bude do doby, než příslušná povolení vydá ruská strana. Zda se na tom něco změnilo dnes večer poté, co Lufthansa povolení získala, nemohl německý resort dopravy bezprostředně potvrdit, uvedla DPA.

Podle agentury AFP tak bylo doposud zrušeno sedm letů z Ruska, šlo o spoje Aeroflotu a nízkonákladové společnosti S7, Lufthansa musela stornovat dva spoje naplánované na dnešní dopoledne.

DPA uvádí, že několik spojů musely zrušit i Air France a Austrian Airlines, protože nedostaly včas povolení od ruské strany. Stalo se to proto, že západní letecké společnosti kvůli vyhýbání se vzdušnému prostoru Běloruska musely požádat o povolení pro lety po nových trasách. Ruská agentura pro leteckou dopravu tvrdí, že v současnosti těchto žádostí zpracovává velké množství. Kreml odmítl obavy, že by tyto problémy mohly mít politické pozadí.

Vztahy mezi Evropskou a unií a Ruskem jsou napjaté mimo jiné kvůli ruské podpoře režimu autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Evropská sedmadvacítka a Spojené státy minulý týden uvalily nové sankce proti Bělorusku a evropské letecké společnosti se začaly vyhýbat běloruskému vzdušnému prostoru poté, co tamní úřady přinutily 23. května přistát v Minsku letadlo společnosti Ryanair, jenž měl namířeno z Atén do Vilniusu. Běloruská policie po přistání zadržela opozičního novináře Ramana Prataseviče a jeho přítelkyni, kteří byli na palubě. Západní země incident odsoudily a žádají propuštění žurnalisty. Řada unijních zemí včetně Česka poté zakázala běloruským aerolinkám Belavia přistávat na svém území nebo pro ně uzavřely i svůj vzdušný prostor pro přelety.