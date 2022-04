Německo na zastavení plynu z Ruska do Polska a Bulharska hledí s obavami

Berlín - Německo sleduje zastavení dodávek plynu z Ruska do Polska a Bulharska s obavami, zásobování Německa je ale zatím zajištěno. Dnes to uvedlo německé ministerstvo hospodářství. Německá vláda opakovaně upozorňuje, že hospodářství Německa je na ruském plynu závislé a rychlé odstřižení od zásobování by vedlo k dalekosáhlým ekonomickým problémům.

"Vnímáme s obavami, že se dodávky do partnerských zemí v Evropě zastavily. Záležitost úzce koordinujeme v rámci Evropské unie," řekla mluvčí ministerstva hospodářství.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck v úterý na návštěvě Varšavy řekl, že Německo bude schopné nahradit ropu z Ruska možná již v řádu dní a že v polovině roku by se mohlo zbavit závislosti i na ruském uhlí, v případě plynu je ale hledání alternativ složitější.

V porovnání se stavem před invazí na Ukrajinu snížilo Německo podíl ruského plynu z 55 na 40 procent. Habeck opakovaně ujišťuje, že každý den pracuje na tom, aby se závislost ještě více snížila, zdůrazňuje ale, že je to dlouhodobý úkol. Bez plynu z Ruska by se tak Berlín mohl obejít až v roce 2024. Jednou z cest je výstavba dvou terminálů pro zkapalněný zemní plyn (LNG), kterou kancléř Olaf Scholz ohlásil.

Podle Habecka je nyní Německo energeticky zabezpečeno, na nadcházející zimu se ale musí připravit. Německý Spolkový sněm již v březnu schválil zákon, který vyžaduje, aby provozovatelé německé zásobníky plynu k 1. srpnu naplnili z 65 procent, do 1. října z 80 procent a k 1. prosinci z 90 procent. Cílem opatření je předejít problémům v zimě v případě přerušení dodávek a také zajištění cenové stability. Stav německých zásobníků je nyní na více než 33 procentech, což je o takřka deset procentních bodů více než v polovině března.