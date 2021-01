Německo míří k delší karanténě, rozhodne Merkelová s premiéry

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová dnes bude jednat s premiéry jednotlivých spolkových zemí o prodloužení stávajících přísných karanténních opatření proti nemoci covid-19, uzávěra by měla trvat nejméně do konce ledna. Prozatím jsou omezení stanovena do 10. ledna, ale řada premiérů včetně vlivného bavorského ministerského předsedy Markuse Södera otevřeně hovoří o nezbytném pokračování. Německo dnes ohlásilo dalších téměř 12.000 nových infekcí, 944 zemřelých.

Německo ke karanténě přistoupilo od počátku listopadu, od 16. prosince pak její podmínky ještě více zpřísnilo, neboť se zemi nedaří šíření infekce zpomalit. Uzavřeny byly obchody, které neprodávají zboží denní potřeby, a také školy a školky.

Dosavadní prohlášení zemských premiérů naznačují, že přísnější karanténa potrvá až do 31. ledna. Větší spory média očekávají v otázce znovuotevření škol. Spolková vláda prezenční výuku dlouhodobě označovala za prioritu, nyní se mnohé země včetně Bavorska či nejvíce postiženého Saska zdráhají pustit žáky do tříd již 11. ledna.

Zemští ministři školství se v pondělí shodli, že výuka by měla být postupně obnovována v těch spolkových zemích, kde to koronavirová situace umožní. Jako první by se měli vrátit do lavic žáci prvního stupně a také by se měly otevřít školky. Kdy se tak stane, by mohlo rozhodnout dnešní jednání Merkelové s premiéry.

V Německu se za poslední den objevilo bezmála 12.000 nově potvrzených případů koronaviru. S covidem-19 tam také zemřelo dalších 944 lidí. Vyplývá to z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI), podle nějž je v současné chvíli obtížné odhadnout trend šíření nákazy v zemi, protože přes vánoční svátky a konec roku úřady zaznamenávaly a nahlašovaly nové případy a úmrtí se zpožděním.

Počet nově infikovaných za den na 100.000 osob je v celém Německu nyní bezmála 135, tento údaj se však významně liší v jednotlivých spolkových zemích. Zatímco Šlesvicko-Holštýnsko registruje asi 77 nakažených na 100.000 lidí, v Sasku je to skoro 299 a v Durynsku asi 242.

V Německu se od začátku pandemie prokázala nákaza již u 1,787.410 osob, v souvislosti s komplikacemi způsobenými covidem-19 tam pak za tu dobu zemřelo již 35.518 lidí.

Reprodukční číslo se však drží na hodnotě menší než jedna, což značí, že je nákaza na ústupu, ačkoliv mírném. Podle odhadů činilo v pondělí 0,85, zatímco v neděli bylo 0,91.