Německo má větší přírůstek úmrtí, v Rusku přibylo více nakažených

Berlín/Moskva - V Německu proti pondělí mírně stoupl přírůstek nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Infikovaných přibylo 1785. Výrazněji přibylo úmrtí - 194. V Rusku je 5642 nově nakažených, což je vyšší denní přírůstek než v neděli, nikoli ale rekordní. Dalších úmrtí přibylo 51. Španělsko má 430 nových obětí covid-19, více než v pondělí. V britských nemocnicích zemřelo dalších 823 pacientů s covid-19.

Německo má větší denní přírůstek úmrtí, s virem zemřelo 194 lidí

Německo v pondělí registrovalo 194 úmrtí nakažených koronavirem, což je o 84 více než v neděli. Počet potvrzených infekcí se nadále zvyšuje výrazně pomalejším tempem než v předchozích týdnech, za pondělí stoupl o 1785 na celkem 143.457, informoval dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Jestli kvůli nákaze stoupá ve spolkové republice celková úmrtnost, zatím podle úřadů není možné říci.

Od vypuknutí epidemie RKI registruje 4598 úmrtí osob infikovaných koronavirem SARS-CoV-2. Jak ale poznamenává agentura DPA s odvoláním na úřady, není zatím možné říci, jestli by řada z nich i bez nákazy koronavirem stejně nezemřela. Ve většině případů jde totiž o lidi s předchozími zdravotními problémy, z 86 procent jsou starší 70 let.

Za loňský rok v Německu podle předběžného odhadu statistického úřadu zemřelo na 940.000 lidí, tedy v průměru téměř 2600 denně. Například spolková země Hesensko uvedla, že zatím nezjistila v souvislosti s koronavirem zvýšenou úmrtnost. Berlín v posledních týdnech registruje o málo zvýšenou úmrtnost, kterou ale dává spíše do souvislosti s chřipkou než s onemocněním covid-19.

Dobrou zprávou je, že se podle odhadu RKI z nemoci za pondělí vyléčilo dalších 3700 lidí, celkem tedy na 95.200. Zástupce šéfa institutu Lars Schaade přesto dnes na tiskové konferenci v Berlíně varoval, že konec epidemie je zatím v nedohlednu.

Španělsko má 430 nových obětí covid-19, více než v pondělí

Ve Španělsku za posledních 24 hodin zemřelo 430 pacientů s nemocí covid-19, což je více než o den dříve. V pondělí země evidovala 399 nových obětí. Mírně naopak klesl počet nově nakažených, testy koronavirus ukázaly u 3968 lidí. V pondělí se nákaza potvrdila u 4266 lidí. S odvoláním na španělské úřady o tom informoval list El País.

Celková bilance zemřelých v téměř 47milionové zemi činí 21.282, dosud se ve Španělsku nákaza potvrdila u 204.178 lidí. Z tohoto počtu se již 82.514 pacientů uzdravilo.

Ve Španělsku od poloviny března platí nouzový stav s omezením volného pohybu osob. Španělé podobně jako obyvatelé jiných zemí mohou z domu vycházet jen v nejnutnějších případech, tedy do práce, na nákup léků a potravin či jdou-li pomoci seniorům či hendikepovaným. Běhat v parku či jít na vycházku s dětmi ale nesmí. Po sílící kritice ze strany rodičů a výzvách odborníků vláda o víkendu oznámila, že od 27. dubna budou moci rodiče s dětmi ven.

Dnes vláda oznámila, že děti do 14 let budou moci od pondělí ven pouze s jedním z rodičů a pouze ve stejných případech, jako mohou od 15. března dospělí. To znamená, že budou moct ven s rodičem na nákup, do banky či do lékárny. Děti ve Španělsku jsou zavřené doma už od poloviny března, žádná jiná evropská země podle španělských médií tak přísné opatření nyní nemá. Itálie ho zrušila začátkem tohoto měsíce.

Španělská vláda se dnes také dohodla, že požádá dolní komoru parlamentu o nové prodloužení nouzového stavu o další dva týdny, tedy do 10. května. Poslanci by o tom měli hlasovat ve středu.

V Belgii přibylo 170 mrtvých, v Nizozemsku 165

V Belgii za poslední den přibylo 170 případů úmrtí lidí nakažených koronavirem a je jejich celkem 5998. V sousedním Nizozemsku se počet obětí nákazy zvýšil o 165 na celkových 3916. Dnes o tom informovaly úřady těchto zemí. Odborníci, kteří radí nizozemské vládě, podle tamních médií doporučují, aby otevřela školky a základní školy.

Podle rozhlasové a televizní společnosti NOS vládní poradní tým došel k závěru, že otevření těchto typů škol po květnových prázdninách s sebou nese "zvládnutelné" riziko. Školáci mají volno naplánované do 3. května, některé školy ale prázdniny prodloužily až do 11. května, informuje agentura Reuters.

Odborníci nicméně vládě doporučili, aby vyučování začínalo s menším počtem žáků. "Tým radí, aby se školy připravovaly na otevření s jen polovičním počtem žáků do doby, než bude k dispozici více dat ze skandinávských zemí, kde se školy už otevřely nebo se k tomu v nejbližší době chystají," cituje NOS z expertní zprávy. Nizozemští školáci jsou doma od 14. března.

Pokud se po otevření základních škol počet nakažených koronavirem rychle nezvýší, za další měsíc by se mohli vrátit do lavic také studenti středních a dalších škol. Reuters uvádí, že nizozemská vláda svoje plány ohledně uvolňování opatření přijatých kvůli pandemii nemoci covid-19 plánuje oznámit dnes večer.

V Nizozemsku, které má asi 17,2 milionu obyvatel, se koronavirem nakazilo celkem 34.134 lidí, 729 z nich za poslední den. V sousední Belgii, která má ai o pět milionů obyvatel méně než Nizozemsko, úřady evidují skoro 40.950 nakažených, z toho 973 jich přibylo za posledních 24 hodin.

V Rusku se v pondělí zvýšil přírůstek nakažených koronavirem

V Rusku se v pondělí ve srovnání s nedělí opět zvýšil denní přírůstek potvrzených případů nákazy koronavirem, nicméně je nižší než sobotní rekord 6060 pozitivních testů. Za uplynulých 24 hodin zemřelo o sedm více infikovaných pacientů než bylo nedělních 44 úmrtí. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes na webu ruského operačního štábu.

Za uplynulých 24 hodin přibylo v Rusku dalších 5642 potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 a úřady tak celkem aktuálně registrují 52.763 infikovaných. V souvislosti s koronavirem zemřelo dalších 51 pacientů a těchto úmrtí je dosud v zemi dohromady 456.

Na druhé straně se také zvýšil počet lidí, kteří se vyléčili z nemoci covid-19, kterou koronavirus vyvolává. Během pondělí uzdravených přibylo 427 a celkem je jich tak aktuálně registrováno 3873.

V britských nemocnicích zemřelo dalších 823 pacientů s covid-19

V britských nemocnicích za poslední den zemřelo dalších 823 lidí nakažených koronavirem. Dnes o tom na twitteru informovalo ministerstvo zdravotnictví. Británie tak eviduje celkem 17.337 případů úmrtí pacientů s nemocí covid-19. V předchozích dvou dnech byl nárůst počtů mrtvých nižší, v pondělí Británie ohlásila, že smrtelných případů přibylo 449, nejméně za dva týdny.

Britské zdravotnické úřady nyní evidují 129.044 případů nákazy koronavirem.

Britský statistický úřad ONS dnes podle BBC informoval, že v Anglii a Walesu v týdnu do 10. dubna zaznamenali 18.500 úmrtí, nejvíce za posledních 20 let. Je to o 8000 více než ve setjném období v jiných letech. Třetina případů je spojována s koronavirem, ale přibylo i úmrtí z jiných příčin. To může dokládat, že opatření zavedená v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 mají nepřímý vliv na zdraví lidí, uvádí BBC.