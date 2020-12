Německo má dalších 26.923 nákaz, Polsko zavede karanténu

Berlín/Varšava/Washington - V Německu ve středu zaregistrovali 26.923 případů nákazy koronavirem a 698 úmrtí spojených s nemocí covid-19. Dnešní čísla znamenají pokračování nepříznivého trendu z posledních týdnů. Polsko oznámilo, že zavede celostátní karanténu od 28. prosince do 17. ledna. Zavřou se hotely, sjezdovky a nákupní centra. Brazílie po rekordním přírůstku eviduje přes 7 milionů nákaz. Ve Spojených státech je s covidem-19 hospitalizováno přes 113.000 pacientů, což je nejvíc od začátku pandemie.

Německo má dalších 26.923 nákaz, počet úmrtí stoupl skoro o 700

V Německu ve středu zaregistrovali 26.923 případů nákazy koronavirem a 698 úmrtí spojených s nemocí covid-19. Dnešní čísla Institutu Roberta Kocha (RKI) znamenají pokračování nepříznivého trendu z posledních týdnů, neboť oba denní součty jsou opět vyšší než před týdnem. Přírůstek bilance obětí je druhý nejvyšší od začátku pandemie.

Ve středu ráno RKI ohlásil skoro 1000 nových úmrtí, v tomto údaji ale podle agentury DPA mohly být zahrnuty starší případy, protože o den dříve nebyla započítána data ze spolkové země Sasko. Hlášených obětí covidu-19 aktuálně v Německu průměrně přibývá kolem 500 za den, což je asi dvojnásobné tempo oproti nejhoršímu stavu z jarní vlny epidemie, a souhrnná bilance narostla na 24.125 zemřelých.

Statistika známých nakažených překročila po započítání středečních pozitivních testů 1,4 milionu. Průměrný přírůstek z posledního týdne začal před dvěma týdny opět stoupat a ukazatel narostl i dnes, neboť za minulou středu RKI zaznamenal necelých 24.000 infekcí. Až do minulého týdne denní počet pozitivních testů nikdy nepřesáhl 25.000.

Kvůli nepříznivému vývoji budou muset být v Německu nejméně do 10. ledna zavřené všechny obchody, které neprodávají zboží každodenní potřeby. Neotevřou se ani školy a na veřejných místech je zakázán prodej alkoholu. Vláda tento týden zpřísnila karanténní režim poté, co částečný "lockdown" zavedený v listopadu nepřinesl kýžený efekt.

Polsko zavádí karanténu pro přelom roku

Polsko zavede celostátní karanténu od 28. prosince do 17. ledna, oznámil dnes polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Zavřít budou muset hotely, sjezdovky a nákupní centra s výjimkou obchodů se základními potřebami, uvedl ministr podle televize TVN 24. Do desetidenní karantény také budou muset všichni lidé, kteří přicestují do Polska organizovanou dopravou.

Polské zdravotnictví se potýká s druhou vlnou pandemie koronaviru. Denní přírůstky nově potvrzených případů nákazy minulý měsíc dosáhly maxima, přesahujícího přes 27.000 případů denně, připomněla agentura Reuters.

Niedzielski varoval před třetí vlnou v novém roce. Vyzval také spoluobčany, aby zůstali opatrní.

"Vyzývám každého Poláka, aby byl zodpovědný za sebe a za své blízké. Ale vím, že výzvy nepomohou," řekl.

I když pro vánoční svátky nebudou podle ministra zavedena žádná nová omezení, pro silvestrovskou noc se podle ministra počítá se zákazem vycházení od sedmé hodiny večer 31. prosince do šesté ráno 1. ledna.

Ministerstvo zdravotnictví dnes ohlásilo 11.953 nově potvrzených případů nákazy koronavirem a 431 úmrtí. Od začátku pandemie v zemi s přibližně 38 miliony obyvatel se nakazilo téměř 1,2 milionu lidí, z nichž 24.345 nákaze podlehlo.

Brazílie po rekordním přírůstku eviduje přes 7 milionů nákaz

Brazilská oficiální bilance nákaz koronavirem ve středu překročila sedm milionů poté, co ministerstvo zdravotnictví poprvé od vypuknutí pandemie ohlásilo více než 70.000 nových případů. Za den také v zemi s 210 miliony obyvatel přibylo 936 úmrtí připisovaných covidu-19, informuje agentura Reuters.

Brazílie se potýká s druhou vlnou nákazy a od začátku listopadu zaznamenala výrazný nárůst denních bilancí nakažených a mrtvých. Hranici sedmi milionů potvrzených infekcí překonala jako třetí země na světě po Spojených státech a Indii. Počet nahlášených obětí covidu-19 je v jihoamerické zemi druhý nejvyšší na světě po USA.

Dosud byl pro Brazílii nejhorším dnem co do počtu nových nákaz 29. červenec, kdy ministerstvo zdravotnictví oznámilo 69.074 pozitivně testovaných, ve středu však součet dosáhl 70.574. Navíc v bilanci nebyla zahrnuta poslední čísla ze státu São Paulo, který je hlavním ohniskem šíření koroanviru.

Zároveň bylo druhým dnem za sebou hlášeno přes 900 mrtvých, což se podle Reuters stalo poprvé po třech měsících. Celkem už brazilské úřady evidují více než 180.000 úmrtí spojených s covidem-19.

V USA je 113.000 hospitalizovaných s covidem-19, zatím nejvíc

Ve Spojených státech je s covidem-19 hospitalizováno přes 113.000 pacientů, což je nejvíc od začátku pandemie. Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) ve středu přibylo více než 247.000 nově diagnostikovaných případů infekce koronavirem a 3656 úmrtí. Všechny tři ukazatele jsou vzhledem k předchozím údajům dosud nejvyšší, informovala stanice CNN. Mezi nakažené se nově zařadil ministr vnitra David Bernhardt.

Podle mluvčího jeho úřadu nemá ministr symptomy covidu-19 a bude v práci pokračovat z karantény; kvůli pozitivnímu testu zrušil svou účast na plánovaném večírku. Jak připomínají americká média, je ministr další z amerických představitelů s pozitivním testem. Nedávno bylo onemocnění diagnostikováno u prezidentova právníka Rudyho Giulianiho a ministra bytové výstavby Bena Carsona.

V říjnu onemocněl prezident Donald Trump a po něm personální šéf Bílého domu Mark Meadows. Kvůli nedávnému kontaktu s nakaženým je nyní v karanténě šéf diplomacie Mike Pompeo.

Z údajů JHU vyplývá, že ve středu v USA přibylo 247.357 nakažených, od začátku epidemie je jich v USA téměř 17 milionů a s covidem-19 tam zemřelo více než 307.000 lidí. Nejvíc nových případů připadá na hustě obydlené státy.

V USA se začalo v pondělí proti covidu-19 očkovat. Mezi prvními by měli být i obyvatelé pečovatelských domovů. Jde hlavně o staré lidi a podle stanice CNN jsou jich tři miliony. Z této kategorie je 105.000 zemřelých s covidem.-19.

CNN uvádí, že očkování v této skupině komplikuje fakt, že až polovina trpí demencí nebo kognitivními poruchami. Není proto jasné, zda budou schopni pochopit účel očkování a dát k němu souhlas. Věc se může zkomplikovat, když osoba odpovědná za péči nebude souhlasit s rozhodnutím starého člověka a pokusí se zasáhnout. "Představte si člověka s určitými kognitivními potížemi, který dá k očkování souhlas, a ten, kdo za něj odpovídá, to odmítne," řekla profesorka práva a bioetiky Alta Charová.